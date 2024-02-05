فندق ميليا ديزرت بالم يقدم عروضاً مميزة في عيد الحب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف فندق ميليا ديزرت بالم الذي يغطي مساحة 64 هكتاراً، عن تقديم خيارات متنوعة من التجارب الرومانسية بمناسبة عيد الحب. ويوفر الفندق الذي يبعد 20 دقيقة فقط عن وسط دبي ملاذاً هادئاً للأزواج ويمنحهم فرصة مثالية للاحتفال باليوم المميز والاستمتاع بعشاءٍ فاخر وسط المناظر الطبيعية الخلابة.

وتبدأ العروض مع فالنتاينز ريتريت الذي يستمر من 12 لغاية 16 فبراير، ويشمل الإقامة لمدة ليلة في فيلا بغرفة نوم واحدة مع حوض سباحة خاص، ووجبة فطور على منصة عائمة، وجلسة تدليك لمدة 60 دقيقة، وعشاء في مطعم رير. ويقدم الفندق تجربة سامانا سبا الخاصة بمناسبة عيد الحب، والتي تجمع بين الأجواء المفعمة بالاسترخاء والزيوت العطرية الفواحة.

وتتضمن الباقة جلسة تدليك لمدة 60 دقيقة تليها جلسة تقشير للجسم لمدة 30 دقيقة أو جلسة علاج الوجه لمدة 30 دقيقة، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى الجاكوزي الخاص في غرف الاسترخاء العلاجية، وحلوى الماكرون الشهية. كما يمكن للأزواج الاستفادة من إمكانية الوصول طوال اليوم إلى مرافق السبا، بما فيها حوض السباحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز