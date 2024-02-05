1.2 مليار تداولات عقارية بالوسطى والشرقية في الشارقة خلال 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت نتائج التقرير السنوي الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن حجم التداول العقاري المنفذ، في سنة 2023، في المنطقتين الوسطى والشرقية بالإمارة، بلغ 1.2 ملياراً مقارنة بمليار درهم في سنة 2022 درهم، شهدتها 114 منطقة عبر فروع الدائرة في المنطقة الوسطى وخورفكان ودبا الحصن وكلباء، ووصل مجمل المعاملات العقارية المنفذة عبر فروع الدائرة إلى 26,172 معاملة.

وشكل حجم التداول في الأفرع الأربعة 4.4% من مجمل التداول في القطاع العقاري في إمارة الشارقة في سنة 2023، إذ حقق فرع المنطقة الوسطى 2% من مجمل حجم التداول بقيمة بلغت 554 مليون درهم، بينما سجل فرع خورفكان 1.3% بقيمة 360 مليون درهم، كما سجل فرع كلباء 1% من مجمل حجم التداول بقيمة بلغت 265 مليون درهم، وحقق فرع دبا الحصن 0.1% فقط من مجمل حجم التداول بقيمة بلغت 21 مليون درهم.

وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة إن القطاع العقاري بالمنطقتين الوسطى والشرقية أكد قدرته على تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات نمو عالية خلال العام الماضي 2023، وذلك نتيجة لتطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج، بالإضافة إلى طرح العديد من خيارات الاستثمار في السوق العقاري، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في سوق العقارات بالمنطقتين.

وأضاف أن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة بكافة مناطقها ومدنها وما تتميز به من تضاريس متنوعة، جعلتها وجهة جذب لمشاريع التطوير العقاري بكافة استخداماته.

وتوزعت المعاملات العقارية بحسب الفروع، على 7,636 معاملة بفرع كلباء، وتلاه فرع خورفكان بواقع 7,342 معاملة، وجاء بعدهما فرع المنطقة الوسطى بواقع 6,670 معاملة، وفرع دبا الحصن بواقع 4,524 معاملة. وبلغ عدد معاملات البيع في المنطقتين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة بلغ 872 معاملة، توزعت على 114 منطقة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 700 مليون درهم.

ووصل عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى في العام الماضي إلى 434 معاملة جرت في 42 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت نحو 400 مليون درهم، واستحوذت «المدينة القاسمية» على الجزء الأكبر منها بواقع 190 معاملة بنسبة وصلت إلى 44% من مجمل معاملات البيع، وتلتها منطقة «البليدة» 36 معاملة، ثم منطقة «طوي حمدة» 19 معاملة.

وبلغ عدد معاملات البيع في كلباء 224 معاملة جرت في 36 منطقة بقيمة إجمالية بلغت 145 مليون درهم، وسجلت 67 معاملة منها في منطقتي (صناعية كلباء والصناعية) بنسبة 30% من مجموع معاملات البيع في المدينة، بينما وصل عدد معاملات البيع في خورفكان إلى 193 معاملة جرت في 31 منطقة في المدينة بقيمة وصلت إلى ما يقرب من 140 مليون درهم، وكانت 23% منها في منطقتي (حي الحراي الصناعية وحي الحراي التجارية) وذلك بواقع 45 معاملة من مجموع معاملات البيع في المدينة.

وتوزعت معاملات البيع في دبا الحصن على 5 مناطق تمت عبر 21 معاملة بقيمة بلغت 14 مليون درهم، وتركزت أغلب معاملات البيع في منطقة «حي الشمالي» بواقع 13 معاملة، وبنسبة 62% من مجمل عدد معاملات البيع في المدينة.

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