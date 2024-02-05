تعاون بين «نادكلينيك» والعيادة الرياضية المتكاملة المتنوعة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «نادكلينيك» لعلاجات الصحة والعافية المبتكرة، إبرام شراكة استراتيجية مع العيادة الرياضية المتكاملة المتنوعة.

ومن شأن هذا التعاون أن يتيح إجراء التشخيصات والبروتوكولات الوريدية عالمية المستوى التي تقدّمها مجموعة NADclinic في المرافق المتطوّرة التابعة للعيادة الرياضية المتكاملة المتنوّعة في الإمارات حيث يمثل فرعها في أبوظبي أوّل فرع يقدّم هذه الخدمات من شهر فبراير الجاري.

وتُعد NADclinic شركة رائدة عالمياً في مجال الصحة والعافية تختصّ بتقديم علاجات وبروتوكولات ثنائي نوكليوتيد الأدنين وأميد النيكوتين+ (ناد+) متطورة ومثبتة علمياً، وسرعان ما توسَّع انتشارها في النطاق الدولي، كما اكتسبت قاعدة شركاء بقارات عدة، وتقدم المجموعة علاجات تنفرد بفعاليتها العالية في تحسين الأداء البشري، طول العمر، والصحة الأسرية والخصوبة، ومتلازمة الأيض، والشعر والبشرة وإدارة الوزن.

وأسّست العيادة الرياضية المتكاملة المتنوّعة بمدينة دبي الطبية في سنة 2014، ويدمج فريق العمل فيها مختلف الأساليب العلاجية لتوفير الرعاية الطبية المثلى للمرضى.

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