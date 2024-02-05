5500 شركة وزوار من 190 دولة في «جلفود 2024»

المصدر: دبي - البيان

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كشف مركز دبي التجاري العالمي عن موعد انطلاق الدورة 29 من معرض جلفود، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وذلك في الفترة من 19 وحتى 23 فبراير المقبل، لاستكشاف آفاق مستقبل القطاع، حيث من المقرر أن تشهد الدورة المقبلة مشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة، وزواراً من أكثر من 190 دولة، ضمن مساحة عرض تتوزع على 24 قاعة.

ويسلط المعرض الضوء على الابتكارات في مجال التكنولوجيا الزراعية (وهي سوق من المتوقع أن يتضاعف حجمها تقريباً بحلول عام 2030)، والاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأغذية، والتقليل من فقد الطعام وهدره (الذي تصل نسبته لأكثر من ثلث إنتاج الغذاء العالمي).

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «يعد معرض جلفود من أوائل الفرص العالمية في هذا العام للتعرف على أبرز الشركات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، واكتساب المعارف والخبرات من أشهر خبراء استشراف مستقبل الأغذية في العالم، إلى جانب الاطلاع على أحدث التوجهات العالمية المرتقبة في القطاع».

صفقات

وسيجمع المعرض تحت شعار «غذاء حقيقي تقوده شراكات متينة»، أعرق العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك أغذية، والعين للألبان، وأمريكانا، ودِلما، وهايب للمشروبات، والجمعية اليابانية لتصدير الأسماك المستزرعة، جي بي إس، ولاكتاليس، وأونتاريو للحوم والدواجن، ومونين، وتيلدا، وويلمار، بالإضافة إلى آلاف الجهات العارضة الجديدة التي تجتمع لعرض المنتجات والمكونات الغذائية والتعريف بممارسات الطهي الأصلية، وبحث فرص إقامة علاقات تجارية حقيقية وعقد صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار. ويضم المعرض أيضاً أجنحة لدول تشارك للمرة الأولى، مثل أرمينيا وأذربيجان وفنزويلا.

جلفود إنسباير

ويناقش مؤتمر جلفود إنسباير مجموعة من المواضيع الرائجة، بما يشمل مستقبل التحول الرقمي المدعوم بالتكنولوجيا والابتكارات الرائدة والانتقال من نظام الأغذية الخطي إلى النظام الدائري، والاستفادة من فرص الاستثمار والتمويل، بالإضافة إلى إعادة رسم ملامح نظام الغذاء العالمي الذي يتمحور حول سلامة الأغذية وأمنها وشفافيتها. ويشارك في المؤتمر أكثر من 200 شخصية بارزة تشمل وزراء وقادة قطاع الأغذية والمشروبات العالمي ورواد الأعمال وخبراء استشراف المستقبل والطهاة والعلماء والأوساط الأكاديمية من مختلف مجالات القطاع.

أشهر الطهاة العالميين

وتعود فعالية توب تيبل الشهيرة ضمن فعاليات جلفود 2024 بمشاركة مجموعة كبيرة من أبرز الطهاة المشهورين عالمياً. ويقدم أكثر من 100 طاهٍ على مدى أيام المعرض الخمسة مجموعة من المأكولات من مطابخ متنوعة عبر سلسلة من الدروس التعليمية والحوارات مع الطهاة. ويسلط موضوع هذا العام الضوء على مزج التراث وممارسات الطهي التقليدية مع أحدث التقنيات المبتكرة الرائجة.

كما تقدم فعالية دبي للمأكولات العالمية، التي تم إطلاقها خلال الدورة السابقة للمعرض، سلسلة من تجارب تناول الطعام في مختلف أنحاء دبي. وتوفر الفعالية منصة للطهاة المحليين للتعاون بسلاسة مع أشهر الطهاة من مختلف أنحاء العالم، والمساهمة في رسم ملامح الهوية الثقافية لدبي وتعزيز مكانتها العالمية في قطاع الطهي. كما تقام فعالية مسابقة يوث إكس، وهي منصة انطلاق تهدف إلى تمكين المواهب الواعدة في قطاع الأغذية والمشروبات ومنحهم خبرة عملية.

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