«تامادا».. وجهة جديدة لتناول الطعام الفاخر تفتح أبوابها في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن فندق إس إل إس دبي بالتعاون مع 7 مانجمنت للضيافة والترفيه افتتاح تامادا (TAMADA) الوجهة الجديدة لتناول الطعام الفاخر في دبي، وذلك في الطابق 74 من فندق ومساكن إس إل إس دبي في «داون تاون دبي»،، حيث يقدم مجموعة متنوعة من المأكولات الأوروبية الشرقية بلمسة خاصة.

وسيقوم خبراء المأكولات والمشروبات بإضفاء الحيوية على أجواء تامادا من خلال ابتكار تجربة تتضمن برنامجاً ترفيهياً حياً تقدمه مجموعة من منسقي الأغاني الشهيرين، وكل ذلك تحت إشراف المايسترو اللبناني غي مانوكيان.

وأكثر ما يميز زيارة تامادا هو تقديم مجموعة من أنواع الكافيار الفاخرة إلى جانب أشهى الأطباق التي تضمها قائمة مميزة تشمل اللحم البقري المطهو ببطء على مدار 12 ساعة وسمك السلمون المدخن الروسي وشرائح لحم الواجيو توماهوك والتونة زرقاء الزعانف واليانسون النجمي مع كونفيت التوت والليمون. وقال ربيع فخر الدين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة 7 مانجمنت: «يسعدنا أن نرحب رسمياً بالضيوف في مطعم تامادا، الذي نرى أنه سوف يصبح سريعاً المكان المفضل في دبي للأطباق الأصيلة المعدة بشكل جميل، فضلاً عن توفير أجواء لا مثيل لها تماماً في أي مكان آخر».

وقال سبنسر واداما، مدير عام فندق ومساكن إس إل إس دبي: هذا التعاون مع 7 مانجمنت يشكل فصلاً جديداً بالنسبة لنا، حيث قمنا معاً بخوض تجربة متميزة تمزج بين نكهات أوروبا الشرقية الغنية وتناول الطعام المعاصر في قلب داون تاون دبي.

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