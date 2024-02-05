«ذا جرين بلانيت دبي» تستضيف طلبة وطالبات «قرية سند» من أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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استضافت «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المطيرة الداخلية الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، مؤخراً، 50 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم من الأطفال والبالغين من قرية سند، ممن تتراوح أعمارهم بين 3-18 عاماً بصحبة معلميهم، لقضاء يوم حافل بالمرح والمتعة، وتعد تلك الزيارة واحدة من مبادرات المسؤولية المجتمعية الخاصة بـ«ذا جرين بلانيت دبي» تجاه مجتمع الإمارات.

وقالت العنود الهاشمي، نائب الرئيس للثقافة المؤسسية والاستدامة في شركة دبي القابضة للترفيه: «ذا جرين بلانيت دبي تعد مركزاً معتمداً للتوحد، يوفر تجارب تعليمية لزواره من الكبار والصغار على حدٍ سواء. وقد حظي طلبة وطالبات قرية سند بفرصة التعرف إلى العديد من أنواع الحيوانات والنباتات ضمن البيئة الآمنة التي نوفرها، حيث أظهرت الدراسات أن التواجد ضمن بيئة طبيعية ينطوي على تأثير مهدئ على السلوك الإنساني».

وقالت حنين أبوبكر، مدير قسم الورش والدمج في قرية سند: «كانت زيارتنا لـ«ذا جرين بلانيت دبي» تجربة رائعة بكل ما تحمله الكلمات من معانٍ، حيث تمكن الطلبة من استكشاف روعتها وخوض تجارب حسية فريدة والتواصل عن قرب مع الطبيعة، وكان من الرائع رؤية جميع الطلبة هادئين تماماً خلافاً لما يكونون عليه في الأماكن الأخرى».

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