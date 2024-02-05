مواهب إماراتية شابة تبدع تصاميم مبتكرة بمعرض «الساعات والمجوهرات»

المصدر: الشارقة - البيان

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تألقت إبداعات المصممين والمواهب الإماراتية الشابة المشاركة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي اختتم فعالياته مساء أمس في مركز إكسبو الشارقة، بعرض متميز لأحدث مجموعاتهم المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية ذات الطابع العالمي، خلال مشاركتهم في منصة «صاغة الإمارات»، التي خصصتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في المعرض.

وتضمنت مشغولات العارضين الإماراتيين مجموعة من التصاميم العالمية المبتكرة التي تعرض لأول مرة، من أبرزها مشروع الرسم بالألماس الذي قدمته المصممة الإماراتية شما الفلاسي، إلى جانب عرض لعدد من المشغولات الذهبية التي مزجت بين التراث الإماراتي والتصاميم العصرية العالمية، ومن ضمنها مجموعة الـ«بوشوك» المزينة بالألماس ولون المينا، التي تمت صياغتها وفق أعلى مستويات البراعة والإبداع الفني في تصاميم الذهب والمجوهرات. وحظيت المنصة، التي شهدت هذا العام مشاركة أكثر من 20 مصمماً ومصممة، واستقطبت 8 مشاركات جديدة، بإقبال كبير من الزوار ومحبي المشغولات الذهبية.

وأشارت المصممة شما الفلاسي إلى أن مشروع الرسم بالألماس الذي أطلقته خلال المعرض جاء على ضوء الزيارة التي نظمتها غرفة الشارقة للمصممين الإماراتيين إلى إيطاليا، حيث استوحت فكرة المشروع خلال زيارتها إلى متحف فلورنسا، وعلى ضوء لقائها عدداً من المصممين الإيطاليين المختصين في صياغة الألماس، حيث تتمحور فكرة المشروع حول الرسم بحبيبات من الألماس، ويحتوي على تصاميم داخلية تحتاج لإضاءة خاصة للكشف عنها.

من جانبها أعربت المصممة فاطمة البناي عن شكرها لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على إتاحة الفرصة لها ولزملائها للمشاركة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ضمن منصة صاغة الإمارات التي قدمت لهم كل الدعم لتطوير مهاراتهم الحرفية وعرض ابتكاراتهم وإطلاق أحدث تصاميمهم من خلال هذا الحدث المهم، مشيرة إلى أنها حرصت هذا العام على إطلاق مجموعات متميزة من الذهب والمجوهرات التراثية ذات التصاميم العصرية، ومن ضمنها قطعة الـ«بوشوك»، التي تمت إضافة الألماس ولون المينا عليها، حيث يمكن للراغبين بشرائها الاختيار من بين أكثر من 40 لوناً.

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