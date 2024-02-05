34 رائدة أعمال إماراتية يستعرضن مشروعاتهن في «مبدعة»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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شاركت أكثر من 34 رائدة أعمال إماراتية في معرض «مبدعة» الذي نظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وافتتحت المعرض أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي بمنطقة القناة – أبوظبي، بحضور وفد من مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي وعدد كبير من سيدات الأعمال.

30 منصة

وأكدت فاطمة البلوشي مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي لـ «البيان» أن معرض «مبدعة» ضم أكثر من 30 منصة إضافة إلى عربتين لرائدات أعمال ومبدعات تمارسن أنشطة تجارية مختلفة، مشيرة إلى أن كل عربة تعرض منتجات اثنتين من رائدات الأعمال المبدعات، حيث يتم استعراض منتجات سيدات الأعمال من السلع والمنتجات والخدمات.

وأوضحت أن عدد رخص «مبدعة» الصادرة عن مجلس سيدات أعمال أبوظبي بلغ 2463 رخصة، وهو ما يعكس أهمية برنامج ومعرض «مبدعة» ودوره في مساعدة ودعم المرأة الإماراتية.

قطاعات مختلفة

وقالت شيخة النويس، نائب الرئيس في إدارة علاقات الملاك في «شركة روتانا لإدارة الفنادق» إن المعرض يضم سيدات أعمال مبدعات في قطاعات مختلفة من الأعمال. وأضافت إنه تم اختيار مكان المعرض بعناية شديدة في منطقة القناة بأبوظبي، حيث تشهد المنطقة إقبالاً كبيراً في هذا الوقت من العام.

وقالت منى الراشدي عضو مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، إن معرض مبدعة يحظى باهتمام شريحة واسعة من أفراد مجتمع أبوظبي، مشيرة إلى ضرورة دعم رائدات الأعمال والمبدعات من مختلف الشرائح وفي شتى المجالات، وتشجيعهن على خوض تجربة ريادة الأعمال وتأسيس مشروعاتهن الخاصة.

وقالت حمدة الخاجة، رائدة أعمال ومصممة شخصيات كرتونية ورسوم متحركة، إنها تخرجت من جامعة زايد في الفنون الجميلة والرسوم المتحركة، وإنها تشارك للمرة الأولى بدعم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، حيث تعرض مختلف المنتجات مثل الدلاغات، الميداليات، الاكسسوارات، الدمى، الدفاتر وأظرف للعيدية.

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