45 شركة بألمانيا تبدأ مشروع «أسبوع العمل أربعة أيام» بالأجر الكامل

المصدر: برلين - د ب أ

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أعلنت 45 شركة بألمانيا اختبار نموذج أن يكون أسبوع العمل مكوناً من أربعة أيام بدلاً من خمسة، وذلك في إطار مشروع ريادي كبير. جدير بالذكر أنه من سمات المشروع أن يحصل الموظفون على الرواتب نفسها مع العمل لأربعة أيام فقط أسبوعياً.

وأعلنت شركة الاستشارات الوظيفية «إنترابرينور»، وهي الشركة المبادرة بهذا المشروع بألمانيا، أن أغلب الشركات المشاركة تبدأ هذا الشهر في تنفيذ هذا النموذج، وأشارت إلى أن 15% من الشركات غيرت بالفعل نظام أيام العمل مع بداية السنة الجديدة، وأضافت إن 20% يستعدون للبدء في ذلك في الأول من مارس المقبل.

وبحسب بيانات شركة «إنترابرينور»، فإن أكثر من نصف الشركات المشاركة لديها ما يتراوح بين 10 و49 موظفاً، والقطاع الأكثر تمثيلاً في هذه المبادرة هو «تكنولوجيا المعلومات»، بنسبة 14%. ويتعاون أنصار هذه المبادرة في ألمانيا مع منظمة «أسبوع لأربعة أيام عالمياً»، وهي منظمة عالمية غير ربحية تهدف لجعل أيام العمل الأسبوعية أربعة أيام.

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