تجارب ملهمة في «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»

المصدر: الشارقة - البيان

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في إطار قصص الإلهام التي رواها مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024، استمع الحضور إلى تجارب مميزة لرجال أعمال ناجحين في مجالات مختلفة، خلال جلسات حوارية وخطابات ملهمة تحدث فيها كريس بارتون، مبتكر تطبيق شازام، عن كيفية تحويل فكرة التعرف على الموسيقى والأغاني من أمر «شبه مستحيل» إلى ابتكار عالمي يستخدمه أكثر من 2.1 مليار شخص. كما شارك رجل الأعمال السعودي عبدالمجيد الصيخان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تمارا»، قصته الملهمة في جلسة بعنوان «قصة رجل الأعمال المتسلسل».

رائد موسيقي

وعاد كريس بارتون في سرده إلى مراحل الطفولة، حيث كان يعاني من مشاكل صحية وتعليمية ومالية، رافقها جهود مثابرة وفكر مولع بالابتكار. يقول كريس: «كنت أعاني من مرض كساح الأطفال، ومشاكل في النطق، وعندما دخلت كلية الهندسة لم أستطع مواكبة زملائي، وكانت درجة نجاحي على حافة الرسوب، لكني لم أستسلم لليأس أو الفشل، بل مضيت في التعلم، ولشدة وصعوبة معاناتي أصبحت أحب السحر، ظناً مني أنني أحتاج إلى حلول سحرية للتغلب على التحديات التي واجهتني في الحياة».

رجل متسلسل

وشهدت «منصة التأثير» خلال فعاليات اليوم الأول من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024»، جلسة حوارية بعنوان «قصة رجل الأعمال المتسلسل» مع رجل الأعمال عبدالمجيد الصيخان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تمارا»، وحاوره فيها طارق بياع مقدم بودكاست «توكس وذ تي»، أضاءت الجلسة على قصته الشيقة والملهمة، كاشفاً أسرار نجاحه ورؤيته لمستقبل شركة تمارا، التي تقدم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، وتعد من أسرع الشركات الناشئة نمواً في المنطقة، حيث أكد أهمية الفريق الذي يعتمد عليه رائد الأعمال، وأن رأس المال مع ضرورته إلا أنه لا يمثل كل شيء.

مشاريع ناجحة

من جانبها، حظيت الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة في قطاع الأغذية والمشروبات وخدمات المطاعم بنصيب وافر من جلسات المهرجان، حيث نظم جلستين نقاشيتين الأولى بعنوان «البقاء على مسافة آمنة: أهمية الاتساق والثبات في نجاح المشروع»، والثانية بعنوان «البنت مثل أمها: تعزيز الروابط من خلال ريادة الأعمال»، وتناولت الجلستان القطاع من منظورين مختلفين.

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