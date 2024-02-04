«ثونجيلا» تسجل في مركز دبي للسلع المتعددة

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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أعلنت شركة «ثونجيلا ريسورسز»، التي تعمل في إنتاج الفحم، التسجيل لدى هيئة مركز دبي للسلع المتعددة، حسبما أعلن موقع «آي أو إل دوت سي أو دوت زد إيه» الجنوب أفريقي.

ورغم أن أسعار الفحم كانت منخفضة، خاصة في السوق الأوروبية، إلا أن العديد من المنتجين حولوا تركيزهم إلى سوق آسيا والمحيط الهادئ وغيرها.

وقال الموقع إن «ثونجيلا ريسورسز» سجلت لدى مركز دبي للسلع المتعددة الشهر الماضي، ما ساعد على رفع سعر سهمها في بورصة جوهانسبرغ بنحو 0.5 % في تعاملات أمس. وذكرت «ثونجيلا» في بيان: سيضم مكتب دبي فريق تسويق التصدير، الذي يعمل تحت إشراف «ثونجيلا ماركتينج إنترناشيونال».

وسيكون هذا الفريق مسؤولاً عن الإشراف على مجموعة واسعة من وظائف التسويق، التي تلبي احتياجات كل من الأصول في جنوب أفريقيا وأستراليا. وأضافت أن التوسع في دبي، يؤكد نية «ثونجيلا» البقاء على اطلاع باحتياجات العملاء وسوق السلع العالمية، من خلال وضع نفسها كمنتج للفحم ذي بصمة عالمية.

وقال يوليو ندلوفو الرئيس التنفيذي لشركة «ثونجيلا»، المتفائل بشأن الآفاق المستقبلية للفحم، رغم الاضطرابات الحالية في الأسعار بالأسواق العالمية، إن تسجيل مكتب دبي، ونقل فريق تسويق التصدير إلى هناك، يشكل تنويعاً جغرافياً مهماً للشركة، ويخلق لنا خيارات تنويع مستقبلية، وسيساعدنا على إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق المنقولة بحراً، وتعزيز العلاقات مع عملائنا.

وتستعد «ثونجيلا» لتصبح لاعباً رئيساً في سوق الفحم الدولي، رغم الضغوطات العالمية من جماعات الضغط ضد الاعتماد على السلع الأحفورية للحصول على الطاقة.

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