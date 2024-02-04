الإمارات تشارك في «المنتدى الوزاري للاتحاد الأوروبي»

المصدر: بروكسل - وام

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شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى، برئاسة معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، في الدورة الثالثة من المنتدى الوزاري للاتحاد الأوروبي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

والذي عقد في بروكسل، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

نقاشات

جرى خلال المنتدى عقد نقاشات مثمرة حول أبرز الاستراتيجيات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم سلاسل التوريد وتحسين التحول الرقمي وتطوير العلاقات في مجالات الأبحاث والابتكار، من خلال تعزيز التعاون الدولي الوثيق في هذه المجالات.

تأتي مشاركة دولة الإمارات في النقاشات في هذا المنتدى تأكيداً على التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لا سيما مع الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وضمن جهودها لدعم مرونة الاقتصاد الدولي والقيم المشتركة وروح التعاون في مواجهة التحديات الملحة في القرن الواحد والعشرين.

اتفاقيات شراكة

وأكدت معالي نورة الكعبي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن دولة الإمارات تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، ما يجعلها مركزاً عالمياً للتجارة، تدعمه سياسات الدولة الجاذبة للاستثمارات، حيث قامت بتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، وإجراء محادثات لتوسيع اتفاقيات الشراكة، ما يعكس التزامها بتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتجارة من خلال تقديم الدعم الشامل والمستدام.

كما شاركت معاليها في جلسة نقاشية حول الازدهار المشترك والمرونة الاقتصادية والاستثمارات وأشارت إلى أن دولة الإمارات ترتبط والاتحاد الأوروبي ودول المحيطين الهندي والهادئ بعلاقات تجارية وطيدة، مشددة على التزام دولة الإمارات بتعزيز هذه العلاقات ورفعها إلى آفاق جديدة لتحقيق الفوائد والمنافع المتبادلة.

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