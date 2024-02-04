أسعار الشحن البحري تقفز 129 % خلال شهر

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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ارتفعت أسعار الشحن البحري، خلال شهر بنسبة 129 % لتصل إلى 3093.6 دولاراً في 19 يناير الماضي مقارنة مع 1346.2 دولاراً في 22 ديسمبر الماضي بزيادة 1747 دولاراً للحاوية الواحدة قياس 40 قدماً، بحسب بيانات ومؤشرات «بورصة البلطيق»، التي تقيس وترصد مستويات الشحن البحري، عبر أهم خطوط الشحن البحرية (منطقة الهادئ، قناة السويس، عبر المحيط الأطلسي).

وفيما يتعلق بالحاويات البحرية المتجهة من شرق آسيا والصين، مروراً بقناة السويس، إلى شمال أوروبا، فقد ارتفعت من 1621 دولاراً في 22 ديسمبر الماضي إلى 5492 دولاراً، بزيادة 238.8 %، بينما ارتفعت على نفس الخط بالاتجاه المعاكس بنسبة 276 % لتصل إلى 1167 دولاراً في 19 يناير الماضي مقارنة مع 310.2 دولارات في 22 ديسمبر 2023.

وأظهرت مؤشرات البورصة أن الأسعار ارتفعت للشحنات المتوجهة من شرق آسيا والصين، عبر السويس، إلى دول البحر المتوسط إلى 6772.6 دولاراً في 19 يناير الماضي مقارنة مع 2524.6 دولاراً في 22 ديسمبر الماضي، فيما ارتفعت على ذات الخط الملاحي معكوساً، بنسبة لتصل إلى 1261 دولاراً مقارنة مع 185.6 دولاراً في 22 ديسمبر الماضي.

المحيط الهادئ

أما على مستوى الخطوط الملاحية البحرية الأكثر طلباً فقد وصل متوسط أسعار الشحن من الصين وشرق آسيا عبر المحيط الهادئ إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إلى 2966 دولاراً في 19 يناير الماضي مقارنة مع 1659 دولاراً للحاوية في 22 ديسمبر الماضي، بينما ارتفعت الأسعار على نفس الخط بالاتجاه المعاكس من 374 دولاراً في 22 ديسمبر الماضي إلى 401.4 دولار في 19 يناير الماضي.

كما ارتفعت أسعار الشحن البحري من الصين وشرق آسيا إلى الساحل الأمريكي الشرقي من 2505 دولارات في 22 ديسمبر الماضي إلى 5093.8 دولاراً في 19 يناير الماضي، فيما ارتفعت على الخط المعاكس، أي من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى الصين وشرقي آسيا من 506 دولارات إلى 539 دولاراً في 19 يناير 2024.

خطوط

وارتفع سعر متوسط شحن الحاوية، عبر الخط الملاحي المتجه من الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية إلى شمالي أوروبا، إلى 557 دولاراً في 19 يناير الماضي مقارنة مع الأسعار في 22 ديسمبر الماضي والتي وصلت إلى 358.2 دولاراً، كما وارتفعت على ذات الخط الملاحي معكوساً إلى 1166 دولاراً مقارنة مع 1142.4 دولاراً في 22 ديسمبر الماضي.

وعلى الخط الملاحي الممتد من أوروبا إلى الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية، فقد ارتفعت الأسعار لتصل إلى 1031 دولاراً، مقارنه مع 874 دولاراً قبل نحو شهر من الآن، فيما ارتفعت للشحنات المتوجهة من أوروبا إلى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية لتصل إلى 1855 دولاراً مقارنه مع 1764 دولاراً في 22 ديسمبر الماضي.

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