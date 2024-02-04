وفود رسمية عربية تشيد بنجاحات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل مركز إكسبو الشارقة على هامش فعاليات النسخة الـ 53 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المنعقد حالياً في المركز، وفوداً رسمية من عدة دول عربية، اطلعت على أجندة المعرض.

ونوعية المشاركات الدولية والعربية وأشادت بالنجاحات التي تحققت خلال الحدث، وناقشت سبل تعزيز التعاون لتنمية وتطوير قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات في كافة الدولة العربية وتعزيز دوره في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.

لقاءات

وكان من أبرز تلك الوفود التي التقى بها سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، الدكتور محمود بشير المصري مستشار الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، وحليم راغب الأخرس المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في الجمهورية العربية السورية، ومحمد عبدالكريم العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة الحزم القطرية لتنظيم المعارض، وعدد من المسؤولين.

وبحثت الوفود مجالات العمل المشتركة مع مركز إكسبو الشارقة، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات الكبيرة للمركز في تنظيم واستضافة واحد من أكبر المعارض التجارية المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز حضور الشركات العربية المتخصصة في صناعة الذهب والمجوهرات في دورات المعرض المقبلة،.

واطلعت على أبرز الحوافز والتسهيلات والخدمات التي يوفرها إكسبو الشارقة للعارضين ما يجعل منه مساحة نموذجية يجتمع فيها أصحاب الأعمال والعلامات التجارية الدولية الرائدة في قطاع الذهب والمجوهرات والألماس.

وأعرب سيف محمد المدفع عن ترحيبه بالوفود الزائرة للمركز، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارات التي تساهم في تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المنظمة للمعارض على المستوى العربي لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العالمية بهدف تطوير صناعة المعارض المتخصصة في الوطن العربي وتعزيز مساهمتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

مؤكداً أن إكسبو الشارقة على استعداد تام لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات لكافة الشركات العربية الراغبة بالمشاركة في الفعاليات التي ينظمها المركز بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة.

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