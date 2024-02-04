«براند دبي» يصدر دليلاً تفاعلياً لأشهر المطاعم العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أصدر براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وضمن الموسم الشتوي الثالث لحملة #وجهات_دبي، دليلاً تفاعلياً جديداً للراغبين في الاستمتاع بعالم فنون الطهي في دبي، من خلال ما تقدمه سلسلة كبيرة من المطاعم المحلية والعربية والعالمية من أطباق عديدة ومتنوعة تناسب كافة الأذواق وتتناغم مع الطبيعة العالمية لمجتمع دبي.

فضلاً عن مواكبة هذا التنوع لمكانتها المتميزة كوجهة مفضلة على خارطة السياحة والسفر العالمية، وما يتبع ذلك من استقطاب أعداد كبيرة تُقدَّر بملايين الزوار كل عام.

مساحات مفتوحة

ويركز الدليل الجديد، الذي يحمل عنوان «طاولة خارجية لو سمحت» على المطاعم التي توفر فرصة الاستمتاع بتناول الطعام في الهواء الطلق، من خلال مساحاتها المفتوحة والتي يتميز العديد منها بإطلالات رائعة على أبرز معالم دبي، بما يضمن الاستمتاع بالأجواء الشتوية الرائعة والمناخ المعتدل الذي تتميز به دبي أغلب أشهر فصل الشتاء.

والذي يعد من مقومات الجذب المهمة التي تستقطب الزوار من حول العالم خلال تلك الفترة لاسيما القادمين من الدول الباردة.

وتتنوع الخيارات التي يضمها الدليل التفاعلي، بما يناسب مع مختلف الأذواق وذلك من خلال أكثر من 344 مطعماً ومقهى، تضم أصنافاً من أشهر 9 مطابخ عالمية.

حيث يقدم الدليل خيارات من المطبخ الفرنسي والآسيوي، والإيطالي، والأمريكي، والتركي، والهندي، واللاتيني، والإيراني، والعالمي، بما فيها الأكلات المتوسطية الأكثر شهرة حول العالم، والمنتشرة في جميع أنحاء دبي، مما يتيح للزوار تذوق مجموعة متنوعة من النكهات العالمية اللذيذة.

وقد رُوعي في اختيار المطاعم والمقاهي المتضمنة في الدليل أن تكون موفرة لمجموعة من التجارب المتميزة لتناول الطعام في الهواء الطلق والاستمتاع بأجواء دبي المفتوحة في فصل الشتاء.

خيارات عالمية

وفي هذه المناسبة، قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: تسعى دبي لتكون المدينة الأفضل في العالم لتمتعها بكل المقومات التي تضمن لها تحقيق هذا الهدف وعلى كافة المستويات. ويعد اتساع نطاق خيارات الطعام من معايير تميز المدن العالمية الحريصة على توفير تجارب تناسب مختلف الأذواق خاصة عندما يكون مجتمع المدينة عالمي الطابع.

وأضافت: يخدم الدليل التفاعلي الجديد سكان دبي وزوارها من حول العالم، ويقدم لهم مجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام في الهواء الطلق، خاصة خلال فصل الشتاء .

حيث تتسم دبي في هذا الفصل بأجواء متميزة، حيث تصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 25 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة مساءً إلى 15 درجة مئوية، مما يفتح المجال للعديد من الأنشطة التي يمكن القيام بها في دبي خلال فصل الشتاء.

وجهات دبي

يُذكر أن «براند دبي» أصدر عدداً من الأدلة الإرشادية خلال الأسابيع الماضية ضمن حملة «وجهات دبي» التي أطلقها مجلس دبي للإعلام، لتسليط الضوء على مواقع فريدة تتميز بها دبي خلال موسم الشتاء، ويتركز أغلبها في المناطق المفتوحة بما يتيح فرصة الاستمتاع بأجواء دبي المعتدلة في هذا الوقت من العام.

وتضمنت الأدلة العديد من الوجهات الرئيسية خلال الموسم بما في ذلك مواقع التنزُّه والتخييم في دبي، والأنشطة والتجارب الترفيهية التي يمكن الاستمتاع بها على أرض دبي أو في سمائها .

وكذلك في مياهها بما تتمتع به الإمارة من شواطئ خلابة وأنشطة ورياضات مائية عديدة تمتد بامتداد سواحل دبي، لاسيما وأن درجات الحرارة في دبي خلال هذه الفترة تعد من أهم عوامل الجذب إليها.

ويمكن الاطلاع على الدليل التفاعلي، الذي يأتي في إطار سلسلة الأدلة التفاعلية التي يصدرها «براند دبي» بشكل مستمر لإلقاء الضوء على فعاليات ومناسبات نوعية في الإمارة، والمتاح باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال الرابط التالي:

https://www.dubaidestinations.ae/guides/7/outdoorrestGuide2024.pdf

كما يضم الموقع الإلكتروني لحملة «وجهات دبي» محتوى إبداعياً ومقاطع فيديو متنوعة لأبرز معالم دبي والمناطق الأكثر جذباً في مختلف أنحائها، لتشجيع المقيمين والزائرين على اكتشاف الأنشطة الترفيهية المتنوعة في دبي وتجربة العديد من المغامرات والأنشطة العائلية التي تجعل من المدينة وجهة شتوية مميزة.

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