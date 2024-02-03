«بروبرتي فايندر»: 35 مليار درهم قيمة المعاملات العقارية في دبي خلال يناير بنمو شهري 27%

المصدر: دبي - البيان

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كشفت بوابة «بروبرتي فايندر»، للتكنولوجيا العقارية عن انطلاقة قوية لسوق دبي العقاري سريع التطور في يناير الماضي 2024، تمهد الطريق لموسم عقاري مزدهر هذا العام. ووفقاً لبيانات «بروبرتي فايندر»، ارتفعت تصرفات دبي العقارية في يناير بنسبة 17% على أساس سنوي، بعد تسجيلها ما يزيد على 11 ألف معاملة، بالمقارنة مع 8712 معاملة في يناير من عام 2023. واستمراراً لزخم عام 2023، شهد يناير من العام الجاري ارتفاعاً كبيراً في قيمة المعاملات بلغ 35 مليار درهم، بزيادة قدرها 27% بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وأفادت البيانات أن 58% من المهتمين بشراء عقارات بحثوا في يناير عن شقق سكنية، بينما اهتم 42% بامتلاك الفلل أو التاون هاوس. وفي المقابل اهتم 80% من المستأجرين بالبحث عن شقق، في حين تركز اهتمام 20% على استئجار الفلل أو التاون هاوس.

وأظهرت البيانات أن 62.2% من المستأجرين بحثوا عن شقق مفروشة، بينما اهتم 36.1% بخيارات غير مفروشة، وبحث ما يقرب من 57% من الأشخاص القادرين على تحمل تكاليف استئجار الفلل أو التاون هاوس عن وحدات غير مفروشة، و42% عن خيارات مفروشة.

ولفتت البيانات إلى أن 36% من المستأجرين بحثوا عن شقق سكنية بغرفة نوم واحدة، و31% عن شقق مكونة من غرفتي نوم، و22% عن شقق استوديو. بينما اهتم 43% باستئجار فلل أو تاون هاوس مكونة من 3 غرف نوم، و34% بحثوا عن وحدات مكونة من 4 غرف نوم وأكبر.

في المقابل، اهتم 33% بشراء شقق بغرفة نوم واحدة، و36% بشقق مكونة من غرفتي نوم، و14% بحثوا عن شقق استوديو. أما الفلل والـ التاون هاوس فكان نصيبها 40% من المهتمين بشراء وحدات مكونة من ثلاث غرف نوم، بينما بحث 44% عن خيارات مكونة من أربع غرف نوم أو أكبر.

وشملت المناطق التي سجلت أكبر عدد من عمليات البحث بقصد شراء الشقق: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا. بينما ضمت قائمة المناطق المرغوبة لشراء الفلل أو التاون هاوس: دبي هيلز استيت، المرابع العربية، نخلة جميرا، الفرجان، داماك هيلز. أما أبرز المناطق التي بحث عنها المستأجرون فشملت: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، ديرة. في حين حظيت دبي هيلز استيت والبرشاء وداماك هيلز 2 وجميرا وام سقيم، باهتمام أكبر من قبل الباحثين عن استئجار فلل أو تاون هاوس.

وسجل حجم التصرفات في قطاع الوحدات العقارية الجاهزة زيادة ملحوظة بلغت 8% على أساس سنوي، مع أكثر من 5000 معاملة، بينما ارتفعت قيمة هذه التصرفات 31% على أساس سنوي، مسجلة 21 مليار درهم، بالمقارنة مع 15.7 مليار درهم في يناير 2023.

وشهدت عقارات دبي في يناير زيادة في طلب الوحدات على الخارطة بلغت 25% على أساس سنوي، مع تسجيل 6000 معاملة، كما ارتفعت قيمة هذه المبايعات بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقارب 15 مليار درهم، بالمقارنة مع 12.2 مليار درهم في يناير 2023.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: سُعداء بالنتائج المبهرة التي حققها شهر يناير، مُستفيداً من الزخم الكبير الذي شهدناه العام الماضي، وهذا مؤشر إيجابي على استمرار نمو القطاع العقاري وتطوره في 2024.

وقد لاحظنا اهتماماً متزايداً بسوق العقارات على الخارطة، الأمر الذي من شأنه زيادة الطلب على المشاريع الجديدة. وستمضي «بروبرتي فايندر» قدماً، كمنصة رائدة في مجال التكنولوجيا العقارية، في مواكبة خيارات المستهلكين المتطورة، بهدف تمكين شركائنا والباحثين عن العقارات من اتخاذ قرارات مستنيرة في مشهد عقاري مزدهر ودائم التطور.

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