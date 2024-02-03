تصاميم عربية وعالمية نادرة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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يقدم معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات لزواره في مركز إكسبو الشارقة فرصة متميزة للتسوق في واحدة من كبرى منصات الذهب والمجوهرات على مستوى الدولة والمنطقة في ظل تفرده بعرض أندر وأروع المشغولات الذهبية المستوحاة من التراث الإماراتي والعربي، والتصاميم العالمية والمحلية، والقطع الحصرية من أرقى المجوهرات والمشغولات الذهبية وقطع الألماس الفريدة، التي يقدمها أكثر من 500 عارض من كبرى الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية ضمن النسخة الـ53 من المعرض التي تستمر حتى 4 فبراير الجاري.



ويشهد الحدث عرضاً متفرداً لأطول مرتعشة في العالم والمستوحاة من التراث الإماراتي العريق والمصنوعة من الذهب الخالص، التي بلغ طولها مترين و20 سم، ووصل ثمنها إلى مليون و300 ألف درهم، نحو «350 ألف دولار»، مقدمة من العربية للمجوهرات، إلى جانب أكثر من 10 آلاف قطع ذهبية غلب عليها التصاميم المشغولة بطريقة يدوية والمستوحاة من التراث الإماراتي الممزوج بلمسات عصرية تضفي عليها طابعاً خاصاً.



كما حظي زوار المعرض بفرصة مشاهدة مجموعة من قطع أثرية مصرية نادرة مطلية بالذهب عيار 24، التي بلغ سعرها 4 ملايين درهم «نحو مليون دولار»، واستعرضتها الرميزان للذهب والمجوهرات، إضافة إلى سكوتر ودراجة هوائية مغطاة بصفائح ذهبية عيار 24 بسعر 3 ملايين درهم، إلى جانب آلاف القطع المتنوعة بين العقود والقلادات والأساور والخواتم، التي تميزت بتصاميمها الأخاذة وأشكالها وألوانها الزاهية، التي مزج فيها الذهب بالأحجار الكريمة والألماس.



وتألق المعرض بما شهده من عرض متنوع لمشغولات ذهبية ذات التصاميم الفريدة من نوعها والمستوحاة من التراث العربي والإماراتي، حيث قدمت سالم الشعيبي للمجوهرات، التي تشارك في المعرض بأكثر من 60 ألف قطعة، وبمساحة بلغت 1200 متر مربع، مشغولات من الذهب التراثي عيار 21، والذهب الأبيض عيار 18، وتضمنت منصة الشركة قسم الألماس، وقسم الذهب العربي المرصع بالألماس، إلى جانب عرض مجموعتين حصريتين، والمتمثلة بشموخ الذهب المستوحاة من التراث العربي بتصاميم عصرية ومجموعة «زهرة غرناطة»، التي تم إنتاجها بالتعاون مع الموهبة الإماراتية الشابة شما الحلامي، واعتمدت في تصاميمها على الطابع التراثي، حيث تطلب العمل لإنجازها 500 ساعة عمل، و600 غرام من الذهب، و100 قيراط من أجود أنواع الألماس المزين بالصدف الطبيعي.



وشهد الحدث تنافساً كبيراً بين الشركات المشاركة على إطلاق مجموعاتهم الحصرية وتصاميمهم الفريدة وأحدث مشغولاتهم من الذهب والمجوهرات لتحقيق التميز خلال المعرض، حيث أطلقت «جوهرة» «مجوهرات ماسية مع البلاتين»، تضمنت عدداً من القطع (الأساور والقلائد)، إلى جانب تقديم مجموعة من التصاميم العصرية والمستوحاة من التراث الإماراتي، ومن ضمنها قطع الطبلة والشباصة وأحجار الفيروز والمرجان.



وإلى جانب الشركات المحلية يشهد المعرض عرضاً لأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ والمجوهرات التي قدمتها كبرى الشركات العالمية من الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وسنغافورة وتايلاند، في حين ضم الجناح الإيطالي أكثر من 41 شركة، إلى جانب نخبة من أبرز المصممين والأسماء الإيطالية في عالم الذهب والمجوهرات، الذين حرصوا على عرض مئات القطع التي تنوعت بين الحلي والمجوهرات المصنوعة من الألماس والذهب، والعديد من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة.

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