مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024 ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة - وام

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تنطلق غداً أعمال النسخة السابعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، أكبر مهرجان ريادي في المنطقة، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تحت شعار «معاً، نرسم المستقبل» مقدمة تجربة تفاعلية فريدة تجمع الأفكار والابتكار والتميز الريادي لأكثر من 5000 زائر يتطلعون للمعرفة والتعلم والاستفادة من خبرات أكثر من 200 متحدث من كبار الشخصيات الريادية في العالم إلى جانب اكتشاف أسرار ألمع العقول في عالم الأعمال لإلهام جمهور المهرجان على تحقيق أحلامهم ونجاح رحلاتهم الريادية.

ويقدم المهرجان مئات الأنشطة والفعاليات المؤثرة ضمن 9 مساحات تتضمن 5 مناطق و4 منصات تفاعلية تستضيف أكثر من 50 جلسة نقاشية وحوارية وأكثر من 30 ورشة عمل لتنمية المهارات بالإضافة إلى مسابقات وجوائز «عروض الشركات الناشئة» التي تشهد مشاركة أكثر من 100 شركة ناشئة إلى جانب أكثر من 15 عرضاً عالمياً ثقافياً وترفيهياً ومجموعة من أكشاك ومقصورات التجزئة والأغذية والمشروبات في سوق المهرجان ومناطق مفتوحة للتعارف والتواصل وجلسات مخصصة لتسهيل التعاون والشراكات بين المستثمرين والباحثين عن تمويل استثماري وغيرها من الفعاليات التي تثبت دور المهرجان وأهميته في تعزيز الروح الريادية.

وتأتي أجندة المهرجان ضمن أربعة محاور هي «التأثير» و«المؤسسون» و«المجتمع» و«الإبداع» وتغطي مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات لتوفير فرص النمو لجميع الحضور إذ يجمع المهرجان نخبة من المؤسسين ذوي الرؤى المبتكرة وقادة الصناعة والمستثمرين والجهات الحكومية ورواد الأعمال الصاعدين في قطاعات رئيسة تشمل: التكنولوجيا والتعليم والاستدامة والتطوير العقاري والفن والثقافة والترفيه والأغذية والمشروبات إلى جانب الأزياء والتأثير المجتمعي والرعاية الصحية وجودة الحياة والنقل والتسويق والإعلان.

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