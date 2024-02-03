مليونا درهم جوائز «إينوك» في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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وزعت مجموعة «إينوك»، الشريك الاستراتيجي للمهرجان منذ 29 عاماً على التوالي، في ختام الدورة الأخيرة من مهرجان دبي للتسوق؛ جوائز نقدية بقيمة تزيد عن 2 مليون درهم على الفائزين خلال فترة المهرجان.

وضمن الحملة التي سبقت المهرجان، فاز 70 عميلاً بجوائز بقيمة 10.000 درهم نقداً، وأربعة فائزين بجائزة 50.000 درهم لكل منهم، في حين حصل الفائزون بالجائزة الكبرى على سيارة «نيسان باترول» و500 ألف درهم نقداً.

وأقيمت الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 ولغاية 14 يناير 2024، حيث وفرت للمواطنين والمقيمين والزوار تجارب مذهلة في جميع أنحاء المدينة.

وخلال النسخة الأخيرة من المهرجان، وفرت مجموعة «إينوك» للعملاء إمكانية الفوز بمكافآت عديدة من خلال السحوبات على الجوائز النقدية والأجهزة الإلكترونية وقسائم خدمات السيارات.

تجدر الإشارة إلى أن الفائزين تمكنوا من دخول السحوبات للفوز بجائزة 100 ألف درهم عند شرائهم بقيمة 25 درهماً في متاجر «زووم» و50 درهماً في أوتوبرو وتسجيل.

كما تمكن العملاء من مضاعفة فرصهم ثلاث مرات عبر شراء باقة الفائزين في مهرجان دبي للتسوق مقابل 10 دراهم. وللمرة الأولى على الإطلاق، تمكّن عملاء محطات خدمة «إينوك» و«أوتوبرو» و«زووم» في أبوظبي من المشاركة والفوز بجوائز كبيرة.

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