«الإمارات للتنمية» يفوز بجائزة أفضل مصرف تنموي في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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واصل مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، ترسيخ مكانته الريادية خلال الحفل السنوي الحادي عشر لتوزيع جوائز «إنترناشيونال فاينانس»، الذي استضافته دبي في 18 يناير الجاري.

حيث فاز المصرف بجائزة «أفضل مصرف تنموي في المنطقة» تقديراً لحلوله التمويلية المرنة والمبتكرة الرامية لدعم الشركات وحفز الأثر الاقتصادي.

وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن الفوز بهذه الجائزة يرسخ التزام مصرف الإمارات للتنمية بابتكار حلول تمويلية لتمكين الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي في دولة الإمارات.

وقال: «تؤكد إنجازاتنا ومبادراتنا التمويلية خلال العام الماضي على النهج المبتكر والتنموي الذي يتبعه المصرف في دعم الشركات وتركيزنا الاستراتيجي على القطاعات الحيوية لتحقيق مستقبل مستدام في دولة الإمارات، ما يعزز مكانة الدولة كرائد اقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي».

دعم الشركات

ويواصل مصرف الإمارات للتنمية تحقيق الأثر الاقتصادي من خلال دعم الشركات والأعمال من مختلف الأحجام في خمسة قطاعات ذات أولوية وهي:

الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، ويستهدف لتخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم تمويل 13,500 شركة بحلول العام 2026.

كما يولي المصرف اهتماماً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة ويركز على تعزيز قابلية تمويلها وشمولها المالي. ومن هذا المنطلق أطلق المصرف «برنامج ضمان التمويل» حيث يتعاون مع 12 بنكاً تجارياً لضمان ما يصل إلى 50% من قيمة التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جدارتها الائتمانية وإمكانية حصولها على التمويل.

وباعتباره المصرف التنموي الوحيد في دولة الإمارات، يساهم مصرف الإمارات للتنمية بسد فجوات التمويل من خلال تمويل المشاريع ذات الأثر التنموي الكبير، مع إعطاء الأولوية لحفز الأثر الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، يقوم مصرف الإمارات للتنمية بدور رائد في تمويل الجهود المناخية من خلال تمكين قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي من خلال برامج التمويل المخصصة.

ففي العام 2023، أطلق المصرف برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية والذي يوفر تمويلاً يصل إلى 5 ملايين درهم بأجل استحقاق يصل إلى عشر سنوات؛ بالإضافة إلى برنامج خاص لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية لدعم الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وكانت «إنترناشيونال فاينانس»، مجلة المال والأعمال الرائدة الصادرة عن مؤسسة «إنترناشيونال فاينانس ببليكيشنز ليمتد» في المملكة المتحدة، قد أطلقت جوائز «إنترناشيونال فاينانس» في العام 2013 بهدف تكريم المواهب المتميزة، والمهارات القيادية، والقيمة الصافية للمؤسسات في القطاع، وقدرتها على الوصول إلى المنصات الدولية.

وتسلط جائزة «أفضل مصرف تنموي في المنطقة» الضوء على إنجازات المصارف في مجالات الابتكار والتطوير الصناعي والارتقاء بخدمة العملاء.

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