250 % نمو قطاع المعدات الثقيلة في الإمارات خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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كشف ثاني الشيراوي، الرئيس التنفيذي لشركة «الشيراوي مشينري»، نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب للمجموعة في شركة «الواحة للاستثمار ومجموعة الشيراوي»، عن أن قطاع المعدات الثقيلة في الإمارات شهد نمواً بنسبة 250 % خلال العام 2023.

وقال بمناسبة توقيع اتفاق شراكة بين «الشيراوي مشينري» وشركة «إتش دي هيونداي كونستركشن إكيوبمينت» أو «هيونداي لمعدات البناء»: «نستهدف تعزيز الابتكار والتميز التشغيلي في قطاع البناء عبر هذه الشراكة.

وأضاف أنه كان هناك تواجد سابق للشركة الكورية في الإمارات منذ خمس سنوات وعادت إلى سوق الإمارات بقوة، مشيراً إلى أن «الشيراوي مشينري» نجحت في بيع معدات حتى قبل توقيع الاتفاق وهذا دليل على الثقة في السوق الإماراتي.

وأشار إلى أن الهدف هو بيع ما يصل إلى 150 معدة بقيمة تصل إلى 500 مليون درهم، مؤكداً أن قطاع المعدات الثقيلة يشهد انتعاشاً كبيراً جداً في سوق الدولة بعد انتهاء جائحة «كوفيد19»، حيث حدث نمو بنسبة 250 % مقارنة بعام 2023 وكلنا ثقة بأن العلاقة مع الشركة الكورية سوف تمتد لفترة طويلة.

وبصفتها مورداً رائداً لمعدات البناء، تتخصص «الشيراوي مشينري» في تقديم مجموعة شاملة من معدات البناء من ماركة «هيونداي» لتلبية احتياجات البناء المتنوعة. ومن الحفارات الزاحفة والحفارات ذات العجلات المتطورة إلى معدات التحميل ذات العجلات، يشمل المخزون حفارات صغيرة متعددة الاستخدامات وآلات ثقيلة قوية.

ويمتد الالتزام إلى ما هو أبعد من المبيعات ليتضمن الدعم الشامل بعد البيع، ما يجعل شركة «الشيراوي مشينري» الشريك الموثوق لمعدات البناء في الإمارات.

ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي مزيجاً من الفرص في القطاع بالإمارات، ويهيئ لتحويل قطاع الإنشاءات في الدولة من خلال التكنولوجيا المبتكرة.

وسوف تستفيد «الشيراوي مشينري»، وكيل معدات «إتش دي هيونداي» في الإمارات، من خبرتها الواسعة في توريد مجموعة متنوعة من معدات البناء من ماركة «هيونداي»، ما يضمن للعملاء إمكانية الوصول إلى قطع الغيار والخدمات الممتازة لـ«إتش دي هيونداي».

تجدر الإشارة إلى أن «إتش دي هيونداي كونستركشن إكيوبمينت» هي شركة متخصصة في تصنيع معدات البناء التي تشمل مجموعة متنوعة من الحفارات ذات العجلات والحفارات الزاحفة وصولاً إلى معدات التحميل ذات العجلات.

وهي تكرس نفسها لتطوير وتحسين نماذجها من خلال التصاميم الجديدة وأنظمة التحكم الآلي والراحة الموجهة للسائق، وتعزز البناء الذكي باستخدام «هيونداي كونيكت»، وهو حل شامل للتشغيل الفعال للمعدات يقوم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أيضاً تعمل شركة «إتش دي هيونداي كونستركشن إكيوبمينت» بنشاط على تطوير حلول الطاقة الصديقة للبيئة مثل الحفارات الكهربائية والرافعات الشوكية ذات خلايا وقود الهيدروجين.

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة إلى الأمام في السعي لتحقيق التميز، حيث تجمع بين نقاط القوة لدى اثنين من رواد القطاع لدفع الابتكار وخلق قيمة دائمة في قطاع الإنشاءات بدولة الإمارات.

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