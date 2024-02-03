«نخيل» تعيّن «سيمبول» لتشييد مساكن وفلل ريكسوس باي

المصدر: دبي - البيان

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تعاقدت «نخيل»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال التطوير العقاري والتي تتخذ من دبي مقراً لها، مع شركة المقاولات «سيمبول للإنشاءات» لتشييد «مساكن وفلل ريكسوس باي».

ضمن مشروع «فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي»، الملاذ السكني العصري على الواجهة البحرية، والذي يحتضن منازل مطلة على شاطئ البحر.

ويعود تأسيس شركة «سيمبول للإنشاءات» إلى عام 2000، وهي تحظى بشهرة كبيرة في السوق العالمية وكذلك في دولة الإمارات لمشاريعها المتميزة. وفي ظل توسيع أنشطتها إلى العديد من المناطق حول العالم، نجحت الشركة في بناء مشاريع معقدة وصعبة مع دقة عالية في مواعيد التسليم وضمن الميزانية المحددة لها.

وتم تصميم «مساكن وفلل ريكسوس باي» لتوفير نمط حياة فاخر وسط حي مثالي للعائلات.

ويضم المشروع شققاً وشقق دوبلكس وفللاً فاخرة تم تصميمها بعناية، وتتنوع بين غرفة نوم واحدة أو ثلاث أو أربع غرف نوم. وتمتاز جميع الوحدات السكنية ضمن المشروع بوسائل راحة من الطراز العالمي مع إطلالات بانورامية خلابة على الواجهة البحرية.

وستحتضن «جزر دبي»، إلى جانب «فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي»، أكثر من 80 منتجعاً وفندقاً تتنوع بين منتجعات فاخرة وصحية وفنادق بوتيك وأخرى عائلية وصديقة للبيئة، لتغدو الجزر بذلك ركيزة داعمة لطموح دبي بتعزيز قطاعي السياحة والضيافة.

إضافةً إلى ذلك، سيدعم مشروع «فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي» خطة دبي الحضرية 2040 الهادفة إلى زيادة عدد الفنادق وإنشاء مجتمعات صحية نابضة بالحياة.

وتتألف «جزر دبي» من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً، وشواطئ بطول 20 كيلومتراً، وتوفر أسلوب معيشة على الواجهة المائية بمسافة تبعد حوالي 20 دقيقة عن وسط مدينة دبي وكذلك من المطار والموانئ البحرية الرئيسية.

وتتبنى «نخيل» معايير هندسية جديدة ومبتكرة لإنجاز معالم أيقونية في شتى القطاعات السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه.

وبذلك تلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية دبي. وتشمل محفظة «نخيل» فنادق فاخرة من فئة الخمس نجوم مثل سانت ريجيس دبي، وعدداً من أهم مراكز التسوق في دبي بما في ذلك «نخيل مول» في نخلة جميرا.

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