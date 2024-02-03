الإمارات تستضيف مسابقة مجلس الأعمال المهني الهندي الافتتاحية للشركات

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف الإمارات، مسابقة مجلس الأعمال المهني الهندي الافتتاحية للشركات، في الثاني من مارس، حيث سوف يكون بإمكان فرق الشركات من جميع أنحاء الدولة الحصول على مرتبة الشرف في مسابقة مجلس الأعمال المهني الهندي الافتتاحية للشركات في المنطقة لعام 2024.

والمسابقة مفتوحة أمام ممثلي المؤسسات الإقليمية، ويمكن حتى للفرق الصغيرة المكونة من شخصين المشاركة في «اختبار الأعمال» الذي يسعى إلى تحدي أذكى العقول في المنطقة أثناء تنافسهم في معركة قائمة على المعرفة والاستكشاف.

في الثاني من مارس، سوف تشارك جميع الفرق المسجلة في الجولة التمهيدية، وتنتقل الفرق الأعلى إلى النهائي الكبير الذي يستضيفه خبير المسابقات الهندي الشهير جيري بالاسوبرامانيام ويتم بثه مباشرة على قناة تلفزيونية رائدة.

ويرأس جيري شركة «جريكابس انديا برايفت ليمت»د، والتي تعد أكبر شركة لخدمات الاختبارات والمعرفة في آسيا.

وقال سوريش كومار، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المهني الهندي بدبي: إنها فرصة رائعة لبعض من ألمع العقول التجارية في المنطقة لعرض معرفتهم وصداقتهم وفطنتهم التجارية مع تعزيز أهداف مجلس الأعمال المهني الهندي طويلة المدى المتمثلة في التنوع وتبادل المعرفة والشمول.

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