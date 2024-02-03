إطلاق مشروع «أفانت - غارد ريزيدنسز» في وسط دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «سكايلان بيلدرز» الهندية للتطوير العقاري، عن أول مشروع لها في دبي وهو «أفانت - غارد ريزيدنسز»، في وسط مدينة دبي.

مشيرة إلى بيع 50 % من وحدات المشروع بمجرد إطلاقه. وتتمتع «سكايلان بيلدرز» بتاريخ حافل في الهند يمتد لـ 35 عاماً، حيث أكملت 158 مشروعاً بنجاح وقامت بتطوير أكثر من 16 مليون قدم مربعة. وقد تم إطلاق«أفانت - غارد ريزيدنسز» كأول مشروع للشركة في دبي.

حيث يتميز بموقعه الاستراتيجي في منطقة قرية جميرا الدائرية. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الرابع من عام 2026. وقال كي في عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في «سكايلان بيلدرز»: تتناغم رؤيتنا مع ريادة دبي في جميع المجالات بما يعزز نجاحها الاقتصادي ويجعلها في صدارة الأعمال عالمياً.

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