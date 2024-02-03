«دو» تتقدم على مؤشر بيئة العمل الإيجابية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»؛ التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن نتائج استبيان مؤشر ثقافة العمل ومشاركة الموظفين، الذي أجرته منصة «جلينت» التابعة لـ«لينكدإن»، المتخصصة بتقديم حلول متطورة لتعزيز مشاركة الموظفين وتطوير مهاراتهم ونموهم الوظيفي.

وتمكنت «دو» عبر استراتيجياتها الشاملة والمتقدمة والتزامها ببناء قوة عاملة أكثر فعالية وإبداعاً وابتكاراً من تحقيق تحسن كبير وملحوظ في أدائها السنوي ضمن مؤشر «جلينت» لتصل إلى 81%.

وأسهم الأداء المتميز الذي سجلته «دو» على مؤشر ثقافة بيئة العمل ومشاركة الموظفين في ترسيخ مكانتها بين أفضل الشركات أداءً في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، متجاوزة 75% من الشركات الأخرى في قطاع التكنولوجيا ضمن المؤشر، وبالنسبة للقطاعات الأخرى، تأتي «دو» ضمن قائمة أفضل 10% من الشركات في جميع أنحاء العالم أو عالمياً.

واتبعت «دو» في إطار جهودها لتحقيق أداء أفضل في ثقافة العمل مجموعة من الاستراتيجيات البنّاءة التي تتمحور حول تعزيز مشاركة الموظفين وتحسين مستوى التعاون والتنسيق والعمل الجماعي فيما بينهم، وخلق ثقافة إيجابية في بيئة العمل.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في «دو»: «نؤمن بأن نجاح أي مؤسسة وتحقيقها مستويات عالية من الأداء يعتمد على وجود قوى عاملة سعيدة وممكّنة ومزودة بأدوات تتيح للموظفين التفاعل والمشاركة بفعالية والتعبير عن أفكارهم وإمكاناتهم. ويشكل تعزيز مشاركة الموظفين ركيزة حيوية في استراتيجيتنا لتحقيق تطلعاتنا وأهداف أعمالنا، ونعمل على قياس مستوى هذه المشاركة على نحو دوري.

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