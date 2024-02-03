10.2 مليارات مكاسب «سوق دبي» في أسبوع

المصدر: (دبي- محمد عباس)

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعد مؤشر سوق دبي المالي 1.57 % الأسبوع الماضي بمكاسب 10.2 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعوماً بعمليات شرائية على أسهم البنوك والعقار القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 720.54 مليار درهم أمس من 710.3 مليارات درهم بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضي.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم المشرق 25 %، والوطنية الدولية القابضة 13.1 %، والإمارات للاستثمار 10.9 %، ودبي التجاري 6.2 % واستحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بقيمة 365.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 285.6 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» جاذباً أكثر من 229 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 236.7 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 775 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 538.3 مليون درهم.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9456.25 نقطة منخفضاً 1.16 % خلال أسبوع. وارتفع في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم الوطنية للسياحة والفنادق بأكثر من 14 %، والخليج للمشاريع الطبية 7.6 %، والبنك التجاري الدولي 7.3 %، والفجيرة لصناعات البناء 7.1 %.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع جاوزت 7.25 مليارات درهم، منها 5.35 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.9 مليار درهم في دبي، بعد التداول على أكثر من 1.7 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 107.2 آلاف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.615 تريليونات درهم في ختام الأسبوع، موزعة بواقع 2.895 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي.

وعلى مستوى الأداء اليومي، صعد مؤشر سوق دبي 0.199 % إلى 4228.74 نقطة أمس. وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9456.25 نقطة، متراجعاً 0.14 % .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز