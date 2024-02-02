11.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 3,677 مبايعة بقيمة 8.36 مليار درهم، منها 192 مبايعة للأراضي بقيمة 2.61 مليار درهم و2699 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.75 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 614.96 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 146 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 141.34 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 118.15 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 78.4 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 70.74 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 182 مليون درهم بمنطقة الممزر كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 67.5 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثة.

كما تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 428 مبايعة بقيمة 417.34 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 259 مبايعة بقيمة 499.07 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 248 مبايعة بقيمة 459.58 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.24 مليار درهم منها 89 رهونات أراضي بقيمة 530 مليون درهم و543 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.71 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبيه الأولى بقيمة 458.77 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 154 هبة بقيمة 852.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الثالثة بقيمة 175 مليون درهم وأخري في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 158.19 مليون درهم.

تصرفات اليوم

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 534 مبايعة بقيمة 1.18 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 189.16 مليون درهم و495 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 986.85 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17.2 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 15.7 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثانية تليها مبايعة بقيمة 13.66 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 37.09 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 27.97 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 22.71 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة ام سقيم الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14.2 مليون درهم في منطقة ام هرير الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 14.17 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وقد تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 205.34 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 50.21 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 107.06 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 145.84 مليون درهم منها 4 رهونات أراضي بقيمة 3.88 مليون درهم و85 رهونات فلل وشقق بقيمة 141.96 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 14.78 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 13.21 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبة بقيمة 24.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المنارة بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 1.66 مليون درهم.

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