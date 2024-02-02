«دبي للتحكيم الدولي» يطلق دبلوماً مهنياً لدعم تطوير المواهب

المصدر: دبي ــ البيان

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احتفل مركز دبي للتحكيم الدولي بإنجازات الدفعة الأولى من خريجي دبلومه المهني في التحكيم الدولي، معلناً في الوقت نفسه عن الإطلاق الرسمي للدبلوم عقب نجاح الإطلاق التجريبي عام 2023.

واحتفت المناسبة بجهود وتفاني المشاركين الذين أكملوا تدريب التحكيم المكون من ثلاث مراحل في المركز. يعد هذا الإنجاز معياراً في المجال ويظهر التزام المركز برعاية أعلى معايير الاحترافية في التحكيم.

ويمثل إطلاق الدبلوم المهني في التحكيم الدولي فصلاً جديداً في المبادرات التعليمية للمركز. تم تصميم هذا البرنامج ليشكل رحلة تعليمية مصممة تشمل ثلاث مراحل تطور خبرة المشاركين تدريجياً من المفاهيم الأساسية إلى الممارسات المتقدمة في التحكيم.

ويتاح البرنامج لمجموعة واسعة من المحترفين، ويمكن معرفة تفاصيل البرنامج من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.diac.com.

دور حيوي

وقال أحمد سعيد باليوحة، نائب رئيس مجلس إدارة المركز: «نهنئ خريجينا الأوائل على إنجازهم ونثمن التزامهم طوال برنامج التدريب الخاص بنا. يسلط نجاح هذا البرنامج الضوء على الدور الحيوي للتحكيم في ضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة التجارية. في مركز دبي للتحكيم الدولي ترتكز رؤيتنا الاستراتيجية على التزامنا بتطوير مواهب التحكيم الإقليمية والعالمية».

ويمثل إطلاق الدبلوم المهني في التحكيم الدولي خطوة كبيرة إلى الأمام في المبادرات التعليمية لمركز دبي للتحكيم الدولي ويعكس التزام المركز بدعم التحكيم، مؤكداً دوره في تشكيل مستقبل تسوية النزاعات الدولية.

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