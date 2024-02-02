غرفة الفجيرة وكليات التقنية تبحثان التنسيق لتدريب الخريجين لدخول سوق العمل

المصدر: الفجيرة - البيان

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أكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على التواصل مع كليات التقنية العليا، ومؤسسات التعليم العالي في الفجيرة، بشأن التنسيق لتدريب الخريجين من الجنسين الراغبين الدخول في سوق العمل، وإتاحة الفرص لهم، للمشاركة والحضور في الدورات وورش العمل المتخصصة للمنتسبين للغرفة، ما يؤهلهم لتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، وإدارتها بكفاءة عالية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة الدكتور عبد الله السويجي، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا بالفجيرة، وتم خلال اللقاء نقاش مستفيض حول مواضيع تخص دعم رواد ورائدات الأعمال والطلاب والطالبات بكليات التقنية والجامعات لدخول سوق العمل والتجارة، وتوفير الفرص المتاحة، لتمكنيهم من إنشاء المشاريع الاستثمارية.

وتطرق اللقاء لأهمية نشر ثقافة الأعمال بين أوساط الطلبة والطالبات، ومساهمة كليات التقنية في تقديم البرامج والدورات التدريبية لرواد ورائدات الأعمال المنتسبين للغرفة والتعاون مع الغرفة في هذا المجال، وفتح آفاق جديدة للمشاركة في المعارض الاستهلاكية والمتخصصة، التي تنظمها الغرفة، ما يسهم في إجراء لقاءات مع أصحاب الأعمال والشركات للخروج بأفكار تسهم في دعم وتمكين رواد الأعمال من تأسيس مشاريعهم، والدخول في الأسواق بكفاءة عالية.

تجدر الإشارة إلى أن الغرفة وكليات التقنية العليا بالفجيرة كانا دشنا «منصة جيل المستقبل» في معرض جيتكس للتقنية 2021، لتسهم المنصة في تخريج رواد أعمال برؤى متطورة تلبي احتياجات المستقبل واستجابة لمبادرة تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى حاضنات أعمال تسمح للطلبة والخريجين بممارسة النشاط الاقتصادي والإبداعي.

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