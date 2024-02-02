«إيسلر» أحدث صندوق تحوط يتوسع في دبي

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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تستعد «إيسلر كابيتال» لفتح مكتب لها في دبي، لتنضم بذلك إلى سلسلة من نظرائها العالميين الذين ينمون أعمالهم في دبي، المركز الناشئ لصناديق التحوط.

وتعمل شركة الاستثمار التي يقع مقرها في لندن على عملية التأسيس والحصول على الموافقة التنظيمية في دبي، وفقاً لمصادر مطلعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.

ويبحث صندوق التحوط متعدد الاستراتيجيات الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار عن مساحة مكتبية يمكن أن تستوعب نحو 30 شخصاً، ويهدف إلى أن يبدأ موظفوه العمل بحلول الربع الثالث من العام الجاري. وبذلك ينضم إيسلر إلى صندوقي التحوط «ميلينيوم مانجمنت» و«بريفان هوارد» لإدارة الأصول اللذين افتتحا مكاتب جديدة أخيراً، حيث تجذب دبي بضرائبها المنخفضة ومنطقتها الزمنية المريحة شركات عدة. وقال مسؤول تنفيذي العام الماضي إن مركز دبي المالي العالمي يجري محادثات مع أكثر من 50 صندوق تحوط بشأن إنشاء عمليات في الإمارة.

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