2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس 2.1 مليار درهم عبر 619 مبايعة بقيمة 1.59 مليار درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 407.3 مليون درهم و586 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 107 ملايين درهم في مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في البرشاء الأولى. وتصدرت مدينة هند 4 المناطق في عدد المبايعات مع 6 مبايعات بقيمة 13.59 مليون درهم وتلتها الحبيه الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9.8 ملايين درهم .

وجاءت مبايعة بقيمة 36.5 مليون درهم في المركاض كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 35.99 مليون درهم في وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 117 مبايعة بقيمة 114.61 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 72 مبايعة بقيمة 143.15 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 39.85 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 469.44 مليون درهم منها 16 رهونات أراض بقيمة 118.2 مليون درهم و119 رهونات فلل وشقق بقيمة 351.24 مليون درهم، أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 102.5 مليون درهم وأخرى في نخلة جميرا بقيمة 76.67 مليون درهم.

وتم تسجيل 29 هبة بقيمة 110.4 ملايين درهم أهمها في البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 51.55 مليون درهم وأخرى في الحبيه الرابعة بقيمة 12 مليون درهم.

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