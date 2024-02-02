«سويس - ري»: 4.2 % نمواً متوقعاً للإمارات 2024

المصدر: (دبي - البيان)

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توقعت «سويس - ري» نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 4.2 % بالقيمة الحقيقية 2024، مدعوماً بالقطاعين النفطي وغير النفطي، مقابل نمو 2.8 % عام 2023.

كما توقعت الشركة العالمية المتخصصة في إعادة التأمين أن يدعم برنامج التأمين الإلزامي ضد البطالة، الذي تم إطلاقه في يناير 2023، سوق التأمين، بعد أن أسهم في انضمام نحو 7 ملايين موظف، ما أضاف أقساط تأمين بقيمة 120 مليون دولار 2023.

وأشارت إلى أن نمو عدد الشركات الخاصة 9.1 % في 2023 على أساس سنوي، ما دفع مؤشر مديري المشتريات للتوظيف فوق 50 نقطة طوال 2023 موضحة أنه مع توقع استمرار النمو المستمر للاقتصاد يتوقع كذلك استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وأقساط التأمين 2024.

وأشارت«سويس - ري» إلى ارتفاع نسبة التوطين، حيث تم توظيف 92 ألف مواطن في القطاع الخاص، بزيادة 157 % العام الماضي، موضحة أن النشاط القوي للقطاع العقاري والسياحة والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والطاقة تسهم في النمو المتوقع للناتج الإجمالي للإمارات 2024.

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