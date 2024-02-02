وزير أيرلندي: الإمارات سوق رئيسية لنمو شركاتنا في الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد دارا كاليري، وزير دولة لترويج التجارة والتحول الرقمي وتنظيم الشركات في جمهورية أيرلندا، أن الإمارات سوق رئيسية لنمو الشركات الأيرلندية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال كاليري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إنه في زيارة للدولة، تستمر 4 أيام ضمن بعثة تجارية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتسليط الضوء على الإمكانات، التي تتميز بها أيرلندا بوصفها إحدى الدول الرائدة في مجال الابتكار والتجارة العالمية.

وأوضح أنه تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين غرف دبي وإنتربرايز أيرلندا، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار، بهدف استكشاف مزيد من الفرص، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة والتقنيات النظيفة، وقال، إن الشراكة مع غرف دبي تهدف إلى مواصلة تعزيز روابط أيرلندا الاستثمارية والتجارية والاقتصادية في دبي، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، التي من شأنها تسهيل مهمة الشركات الأيرلندية سريعة النمو الهادفة للتوسع في المنطقة.

وأضاف أن هناك 250 شركة أيرلندية تعمل حالياً بقطاع الطيران والفضاء، وكان لها دور رئيسي في رسم ملامح القطاع في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن 200 من هذه الشركات تندرج في فئة العملاء النشطين لدى إنتربرايز أيرلندا، وتسهم بشكل فعال في الاقتصاد الأيرلندي بنحو 1.8 مليار يورو.

وقال إن بلاده تلعب دوراً رائداً في قطاع الطيران والفضاء على مستوى العالم، مشيراً إلى التركيز بشكل كبير على هذين المجالين خلال زيارته إلى الإمارات لاستكشاف مزيد من فرص النمو والتعاون مع طيران الإمارات ومطار دبي الدولي.

وأضاف أن هناك ما يقارب 250 شركة أيرلندية تعمل حاليا في قطاع الطيران والفضاء، والتي كان لها دور رئيسي في رسم ملامح القطاع في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن 200 من هذه الشركات تندرج في فئة العملاء النشطين لدى إنتربرايز أيرلندا، وتساهم بشكلٍ فعال في الاقتصاد الأيرلندي بنحو 1.8 مليار يورو.

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