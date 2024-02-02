معرض كيدزسبيس الجديد في دبي يونيو المقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دي إم جي إيفنتس، الشركة العالمية المختصة بتنظيم المعارض والنشر، إطلاق معرض كيدزسبيس التجاري الجديد، والمخصّص لمنتجات الأطفال في مجال التصاميم الداخلية والمفروشات ومعدّات التنقل والحلول التكنولوجية والملابس، وذلك بين 4 و6 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. ويضم المعرض المبتكر أحدث المنتجات والتصاميم والحلول التي تحدث نقلة نوعية في المساحات المخصصة للأطفال.

وتتوقع الشركة مشاركة أكثر من 20 دولة في الدورة الافتتاحية، بما في ذلك فرنسا وهولندا ورومانيا وبولندا تركيا والصين، إلى جانب دول التعاون. وقالت إيلين أوكونيل نائبة رئيس التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: «يهدف المعرض إلى سد الفجوة الناجمة عن عدم وجود معرض متخصص بقطاع منتجات الأطفال حتى الآن، رغم أنه أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يشكل الأطفال نسبة كبيرة من سكانها. وتستقطب المنطقة عدداً كبيراً من الأجانب بفضل الآفاق المهنية الكبيرة، ونظام الضرائب المواتي، ما يعزز من عدد العائلات والأطفال الوافدين في دول التعاون».

وأضافت: «تحقق سوق منتجات الأطفال بجميع قطاعاتها نمواً متزايداً في جميع أنحاء العالم. وتقدر قيمة القطاع بـ 67 مليار دولار، مع توقعات نمو قوية في الأعوام القادمة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز