الأغذية والعقارات والرعاية الصحية تتصدر فعاليات «دبي التجاري» في فبراير

المصدر: دبي - البيان

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كشف مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعاليات شهر فبراير الجاري، والتي تضم مجموعة واسعة من أشهر الفعاليات والمعارض والمؤتمرات. وتشمل قائمة الفعاليات المقبلة مجموعة متنوعة من فعاليات القطاعات الحيوية بما فيها الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والعقارات، وغيرها.

وتقام هذا العام الدورة الثالثة والعشرون من معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، والذي يحظى بمكانة عالمية مرموقة، بوصفه المنتدى الذي يشهد إطلاق أحدث التقنيات في مجال الطب المخبري، وذلك في الفترة من 5 إلى 8 فبراير. وستشهد نسخة هذا العام زيادة مساحة العرض نظراً لازدياد عدد الجهات العارضة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالدورات السابقة.

«إيدك»

وينطلق مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك) في الفترة من 6 حتى 8 فبراير، ويعد هذا الحدث أكبر معرض ومؤتمر علمي سنوي في مجال طب الأسنان على مستوى العالم، ومرجعاً معرفياً لخبراء طب الأسنان والأكاديميين والمهنيين في جميع أنحاء العالم.ويقام المؤتمر السنوي للجمعية العربية للأشعة التداخلية، والذي يعد الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة، في الفترة من 10 إلى 13 فبراير، ويشهد مشاركة أكثر من 150 متحدثاً، على مدى أربعة أيام.

«بريك بلك»

وينعقد مؤتمر «بريك بلك الشرق الأوسط» أضخم فعالية لقطاع شحن البضائع والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة في الفترة من 12 إلى 13 فبراير. ويمثل هذا المؤتمر منصة استثنائية ونقطة تواصل لأكثر من 2.000 شركة .

«جلفود»

ويتصدر معرض «جلفود» قائمة أبرز فعاليات النصف الثاني من شهر فبراير، حيث يقام في الفترة من 19 إلى 23 فبراير. ويعتبر هذا الحدث السنوي الأكبر والأكثر تأثيراً في عالم المأكولات والمشروبات، وأحد أهم الفعاليات الرئيسية في مركز دبي التجاري العالمي.

وعلى غرار النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دورة العام الماضي ستشهد دورة عام 2024 مشاركة أوسع، مع عرض مجموعة أكبر من المنتجات والابتكارات في قاعات المعرض الممتدة على مساحة أكثر من مليون قدم مربع.

ويستمتع زوار هذا المعرض بمجموعة مميزة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية الممتعة؛ مثل فعالية «توب تيبل» التي تضم نخبة من أشهر الطهاة العالميين الحائزين على نجمة ميشلان؛ و«فيم فوروورد» التي تستعرض سلسلة من القصص حول الطاهيات اللاتي أحدثن نقلة نوعية في مجال الطهي.

معرض العقارات الدولي

وينعقد معرض العقارات الدولي خلال الفترة من 27 حتى 29 فبراير، ويشكل منصة مرموقة تسلط الضوء على قطاع العقارات المتطور في دبي، وبعض الأسواق العقارية الرائدة حول العالم. ويعد المعرض أكبر فعالية من نوعها لبيع وشراء العقارات المحلية والعالمية في الشرق الأوسط، ووجهة متكاملة للمشترين والمستثمرين.

دبي للهيئات الاقتصادية

ويقام «مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية» يومي 27 و 28 فبراير، تحت شعار «قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير»، حيث سيشهد المشاركون يومين حافلين بالمناقشات التفاعلية وتبادل الرؤى والأفكار، ومناقشة الأسباب التي تجعل من الهيئات الاقتصادية قوى فاعلة ومؤثرة في التحول الإيجابي.

وينعقد مؤتمر WCA العالمي خلال الفترة من 27 فبراير حتى 2 مارس، حيث يجتمع متخصصو الخدمات اللوجستية من جميع أنحاء العالم في أكبر فعالية من نوعها من للشبكات اللوجستية في العالم. كما يشارك أصحاب الشركات والأعمال من أكثر من 150 دولة.

ويقام يومي 28 و29 فبراير أفلييت وورلد دبي، الفعالية الأبرز عالمياً لاجتماع ولقاء أفضل شركات التسويق بالعمولة (الأفلييت) ورواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية حول العالم. وتجمع الفعالية أكثر من 5500 خبير ومتخصص من أجل التواصل والتعلم وتبادل الخبرات.

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