«هواوي» تشيد بالخدمات الرقمية في جمارك دبي

المصدر: دبي – البيان

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أشادت «هواوي العالمية» بالخدمات والإجراءات الجمركية الرقمية التي تقدمها جمارك دبي لعملائها والتي تدفع نحو تسهيل العمليات التجارية وزيادة العائد على الاستثمار التجاري.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الشركة بالإمارات إلى مقر جمارك دبي وكان في استقبال الوفد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ويوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين (مكلف)، وإدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء، وضم الوفد الزائر زهينجون جو، مدير مركز دبي الإقليمي اللوجستي، وداني يانج المدير المالي للشركة في دولة الإمارات.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، والإجراءات الجمركية المبتكرة لتخليص بضائع شركات القطاع الخاص. وثمن الوفد جهود الجمارك في التمكين الرقمي والتي أثمرت عن توفير الخدمات الجمركية على مدار الساعة مع إنجازها من أي مكان عبر الأجهزة الذكية. كما أكد على دور جمارك دبي الرائد في اعتماد أحد بنود التعرفة الخاصة بأجهزة الاتصالات الحديثة كأول دائرة جمركية حول العالم تضعها موضع التنفيذ ويتم استخدامها لدى جهات جمركية أخرى.

وأكد أحمد محبوب مصبح أهمية تبادل الزيارات والتعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يكفل تبادل الخبرات ونشر المعرفة المؤسسية للارتقاء بخدمات العملاء وبحث آليات التطوير الرقمي للأنظمة الجمركية، بما يضمن تطوير برامج وأنظمة ترسخ دبي عاصمة التجارة العالمية، وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.

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