3.6 مليارات درهم أرباح «بروج» في 2023 والإيرادات 21.3 ملياراً

المصدر: أبوظبي - وام

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سجلت شركة «بروج بي ال سي» خلال السنة المالية 2023 إيرادات بقيمة 21.3 مليار درهم، وأرباحاً معدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 8 مليارات درهم.

وبفضل التنفيذ الناجح لبرنامج تعزيز القيمة، انخفضت التكاليف خلال العام الماضي بنسبة 12 %، بينما استقر صافي ربح الشركة عند 3.7 مليارات درهم، متأثراً بالانخفاض الملحوظ في متوسط أسعار البيع بنسبة 16 % على خلفية انخفاض الطلب العالمي على منتجات البولي أوليفين مقارنة بالمستويات الاستثنائية العالية في عام 2022، وقد تم تعويضه جزئياً بنمو حجم المبيعات الإضافية بنسبة 1 % ليصل إلى 5.1 ملايين طن.

وانعكست النتائج التشغيلية المتميزة إيجابياً في تحسين أداء الشركة طوال العام الماضي، حيث حققت شركة بروج معدلات إنتاجية عالية بلغت 101 % في إنتاج البولي إيثيلين و97 % في إنتاج البولي بروبيلين، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمستويات العام 2022.

وحققت شركة بروج، التي تدير منشآت تصنيعية متطورة في مجمع الرويس الصناعي، أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفين في العالم، معدلات إنتاجية عالية خلال الربع الأخير من عام 2023 بلغت 112 % في إنتاج البولي إيثيلين و99 % في إنتاج البولي بروبيلين. وساهم ذلك في زيادة حجم الإنتاج الإجمالي بنسبة 6 % خلال عام 2023، رغم توقف العمليات نتيجة الصيانة الدورية الشاملة الناجحة المخطط لها في مصنع بروج 2.

وتواصل «بروج» المضي قدماً نحو رفع طاقتها الإنتاجية من البولي إيثيلين، وذلك من خلال مشروع «بروج 4» التابع لشركة «أدنوك» و«بورياليس» والذي من المتوقع إنجازه بحلول عام 2025، حيث سيعزز الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً ليرتفع إجمالي هذه الطاقة إلى 6.4 ملايين طن.

وتماشياً مع التزام «بروج» بتحقيق أعلى درجات التميز التشغيلي، سيخضع مصنع بروج 3 بالإضافة إلى عمليات تزويد المواد الأولية المرتبطة به لأعمال صيانة شاملة مخطط لها في عام 2024. وستؤثر أعمال الصيانة بشكل مؤقت على حجم إنتاج الشركة بنحو 500 كيلو طن خلال عام 2024.

ونجح «برنامج تعزيز القيمة» الطموح في تحقيق أثر مالي إيجابي بقيمة 2.2 مليار درهم، متجاوزاً بذلك هدفه الأولي لعام 2023 بقيمة 1.5 مليار درهم ومستهدفه المعدل بقيمة 1.8 مليار درهم.

وعلى خلفية الأداء المرن للشركة المدعوم بمستويات السيولة المرتفعة والتدفقات النقدية القوية، تعتزم إدارة بروج تخصيص توزيعات نقدية إجمالية بقيمة 15.9 فلساً للسهم الواحد للسنة المالية 2024، وهو ما يعكس تحقيق عائد أرباح قوي بنسبة 6.6 %.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج: «لقد أكدت شركة بروج على مدار الـ 12 شهراً الماضية مدى مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على تجاوز التحديات وظروف السوق إلى جانب تحقيق أداء متميز، بفضل علامتها التجارية القوية وإمكاناتها الفنية المتطورة وأدائها التشغيلي المتميز وحجم أعمالها المتنامي».

وأشار إلى أنه انطلاقاً من سجلها القوي في توزيع الأرباح، تعلن شركة بروج عن تخصيص توزيعات نقدية بقيمة 4.8 مليارات درهم للعام 2024.

أعلنت «بروج بي ال سي»، عن تحقيق أداء قوي خلال الربع الأخير من عام 2023، مسجلة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 16 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.05 مليار درهم.

وواصلت الشركة زخم أدائها القوي، حيث حققت زيادة بنسبة 2 % على أساس ربع سنوي في صافي الأرباح خلال الربع الأخير لعام 2023، وتعتبر هذه الزيادة هي الثالثة على التوالي في الأرباح الفصلية للشركة.

وحققت الشركة خلال الربع الأخير 2023 إيرادات بقيمة 5.5 مليارات درهم، دون أي تغيير حاصل مقارنة بالربع السنوي السابق، وبانخفاض نسبته 6 % على أساس سنوي بفعل تراجع مستويات الطلب العالمي مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت التكاليف بنسبة 16 % خلال الفترة ذاتها.

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