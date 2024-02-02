«سيركو» تستحوذ على «كلايمتايز»

المصدر: دبي - البيان

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استحوذت «سيركو الشرق الأوسط»، على «كلايمتايز» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والمتخصصة في حلول الاستدامة والاستشارات الهندسية.

ويعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي التزام «سيركو» تجاه تقديم الخدمات البيئية وحلول الاستدامة رفيعة المستوى ضمن قطاع البيئة المبنية ومختلف القطاعات الأخرى، لا سيما أن هذا الإعلان يأتي بعد مرور عام على إطلاق قسم الاستشارة المخصصة بنجاح.

وسيؤدي هذا الاستحواذ إلى دمج الخبرات الهائلة، والإمكانات العالمية، والشبكة الإقليمية التي تتمتع بها «سيركو»، مع المهارات المتخصصة، والخبرات التشغيلية العملية لشركة «كلايمتايز»، مسفراً عن ابتكار حزمة من الخدمات الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لتستفيد منها الحكومات والشركات على حدٍ سواء. يعد هذا الاستحواذ جزءاً من استراتيجية «سيركو» الحالية التي تتبنى مفهوم القيادة الهادفة، عبر دمج الممارسات القائمة على الاستدامة في قلب أعمالها.

وتعد هذه أول عملية استحواذ يقوم بها قسم الاستشارة المخصصة في «سيركو»، بعدما حقق نجاحاً منقطع النظير في العام الأول منذ إطلاقه في فبراير 2023. ويعتبر توقيت الاستحواذ مثالياً، إذ تتصدر الأجندة البيئية قائمة الأولويات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد قرارات وتوصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».

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