«الإمارات دبي الوطني» يعزز ضوابط كشف ومنع الجرائم المالية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، توقيع شراكة استراتيجية بمجال التكنولوجيا التنظيمية لتعزيز ضوابط الجرائم المالية مع «سايلنت إيت»، شركة التكنولوجيا التي توفر منصة متطورة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لكشف ومنع الجرائم المالية. وتتماشى هذه الشراكة مع مساعي بنك الإمارات دبي الوطني ليكون البنك الأكثر ابتكاراً لمتعامليه وكل أفراد المجتمع. كما تأتي الشراكة في أعقاب عملية ناجحة لإثبات القيمة أظهرت قدرة «سايلنت إيت» على أتمتة مهام التحقق من حالة التنبيهات، وتعزيز الكفاءة والدقة، وتدقيق عمليات الامتثال في البنك.

وبالتعاون مع فريق الشراكة والمشاركة بمجال التكنولوجيا المالية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، تضمنت عملية إثبات القيمة اختبار حل «سايلنت إيت» على التنبيهات الصادرة عن نظام التحقق الخاص بالبنك. ويستخدم الحل تقنيتي معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لاستنساخ عملية صنع القرار والمنطق البشري بناءً على بيانات التنبيه التاريخية والتعلم المستمر. واستطاع هذا الحل معالجة نحو ثلث التنبيهات ضمن إطار عملية إثبات القيمة، وشرح الحلول باستخدام سرد واضح، وإغلاق التنبيهات بمعدلات خطأ معدومة.

واستناداً إلى النتائج الناجحة لعملية إثبات القيمة، قرر بنك الإمارات دبي الوطني استخدام حل «سايلنت إيت» بهدف تقليل الاعتماد على كفاءات التحقق البشرية، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز تجربة العملاء عبر تقليل حالات التأخير وطلبات المعلومات الناجمة عن التنبيهات الإيجابية الخاطئة.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن نتعاون مع شركة «سايلنت إيت» لتحسين كفاءاتنا التشغيلية وتعزيز الابتكار. وباعتباره بنكاً رائداً على مستوى المنطقة، يرسي بنك الإمارات دبي الوطني معياراً جديداً للتميز في توفير تجربة مصرفية آمنة لعملائنا. ويؤكد هذا التعاون التزام البنك بتبني التقنيات المتطورة وبلوغ مستويات أفضل من المرونة وتحسين الإنتاجية».

وقال فيكتور ماتافونوف، رئيس إدارة الامتثال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن نتعاون مع «سايلنت إيت»، الشركة الرائدة في مجال حلول الامتثال القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتتوافق هذه الشراكة مع مساعينا لتبوء مكانة رائدة بمجال الخدمات المصرفية الرقمية على مستوى المنطقة، والتزامنا باعتماد تقنيات عالمية المستوى تعزز من قدراتنا في إدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية. ونحن على ثقة بأن وحدة IRIS التابعة لشركة «سايلنت إيت» ستشكل إضافة قيمة لوظيفة الامتثال لدينا وستمكننا من تقديم خدمات أسرع وأفضل لعملائنا».

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