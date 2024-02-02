4465 حساباً جديداً للمستثمرين في سوق دبي خلال يناير بنمو 45 %

المصدر: دبي - محمد عباس

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 4465 حساباً جديداً للمستثمرين خلال شهر يناير الماضي، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ العام الماضي بعد الإعلان عن إدراج شركتي «تاكسي دبي» و«الأنصاري للخدمات المالية»، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد «البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة 44.9 % خلال الشهر الماضي، مقارنة بنحو 3082 حساباً جديداً في يناير 2023.

توزيع الحسابات

واستحوذت شركة «بي أتش أم كابيتال» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال يناير بواقع 1190 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بنحو 899 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 837 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 392 حساباً و«الدولية للأوراق المالية» 338 حساباً، يليه «المشرق للأوراق المالية» 197 حساباً.

وحل «أبوظبي الأول للأوراق المالية» في المركز السابع بنحو 113 حساباً، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» 78 حساباً و«اتش أس بي سي الشرق الأوسط» بنحو 78 حساباً، و«هيرميس - الإمارات» بـ73 حساباً، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بـ61حساباً، و«شروق للأسهم والسندات» 47 حساباً و«الضمان للأوراق المالية» بـ43 حساباً، و«أرقام للأوراق المالية» بـ37 حساباً، و«الأنصاري للخدمات المالية» بـ32 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة حالياً، أكثر من 310.346 صفقة خلال الشهر الماضي، على نحو 6.09 مليارات سهم بقيمة 15.83 مليار درهم.

وجاءت «هيرميس - الإمارات» في الصدارة بعد تنفيذ 60.9 ألف صفقة بقيمة 3.81 مليار درهم، ثم «بي اتش ام كابيتال» بنحو 31.9 ألف صفقة قيمتها 1.79 مليار درهم، و«الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بواقع 32.7 ألف صفقة تعادل قيمتها 1.69 مليار درهم، و«أرقام» بنحو 44.3 ألف صفقة بقيمة 1.35 مليار درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.7 % خلال يناير الماضي، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 4169.08 نقطة في آخر جلسات يناير، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 24 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 687.522 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 711.558 مليار درهم بآخر جلسات يناير 2024.

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