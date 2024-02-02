تعزيز التعاون المحاسبي والبحثي بين «مالية وجامعة عجمان»

المصدر: عجمان - البيان

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وقعت دائرة المالية في عجمان وجامعة عجمان مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون في المجال المالي والمحاسبي، والبحث العلمي والتطوير، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المشتركة، وتوثيق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وتهدف المذكرة التي وقعها مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية، والدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، إلى تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب المؤسسية على مستويات عدة، والتعاون في العمل البحثي، بما يحقق الاستفادة المتبادلة من الإمكانيات العلمية والعملية والمهنية لدى كلا الجهتين.

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