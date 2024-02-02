بحث زيادة مشاركة إيطاليا بـ«الساعات والمجوهرات»

المصدر: الشارقة - البيان

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بحث مركز إكسبو الشارقة مع مجموعة ارتكس أحد مؤسسي المجلس الدولي للحرف اليدوية في إيطاليا والمنظمة للجناح الإيطالي المشارك في فعاليات الدورة الـ 53 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، سبل تعزيز العمل المشترك لاستقطاب المزيد من العارضين الإيطاليين في الدورات المقبلة للمعرض، وزيادة مشاركات الجناح إلى أكثر من 60 شركة، إلى جانب توسيع مشاركة مجتمع الأعمال بالشارقة في المعارض التي تقام في إيطاليا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وساورو سيرفادي مدير الاتصال الدولي في مجموعة ارتكس، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

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