توسيع حلول السلامة الصناعية الذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

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ستعمل «إيه آي كيو»، على رفع مستوى مراقبة الصحة والسلامة في المواقع الصناعية من خلال تعاونها الجديد مع «مايلستون سيستمز»، المتخصصة في مجال تقنيات الفيديو القائمة على البيانات للحلول الأمنية.

وقامت «إيه آي كيو» بتطوير SMARTi، وهو حل ذكي حائز على الجوائز لمراقبة السلامة التشغيلية، وسيتم تطبيقه في منصة Xprotect VMS لدى «مايلستون». ويوفر المنتج المراقبة النشطة المدعمة بالذكاء الاصطناعي للمرافق الصناعية ومواقع العمل في الوقت الفعلي مما يعزز السلامة التشغيلية.

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