اقتصادية الشارقة تفتتح معرض ريادة الأعمال الوطنية في كلباء بمشاركة 70 عارضاً

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة معرض ريادة الأعمال الوطنية في كلباء، بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، وحمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعدد من المسؤولين في القطاع الحكومي في مدينة كلباء، وممثلي الجهات الحكومية، والمؤسسات والجهات الراعية للحدث.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن أهداف الدائرة الاستراتيجية لدعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال والترخيص الوطني المنزلي «اعتماد»، ويستمر المعرض من 31 يناير وحتى 5 فبراير، بمشاركة 70عارضاً، ويهدف المعرض لتقديم منصة أعمال متكاملة لرواد الأعمال والمشاريع الوطنية سواء من الرخص المنزلية أو الرخص الوطنية التجارية، كما يسعى المعرض لتسليط الضوء على تجارب الأعمال الناجحة والمشاريع المبتكرة، التي تسهم في دعم القطاع الاقتصادي لإمارة الشارقة، وتحفيز رواد الأعمال على الابتكار، من خلال تأسيس علاماتهم التجارية الخاصة.

وتفقد الحضور خلال الافتتاح الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث تم الاطلاع على المعروضات عن قرب، والحديث مع أصحابها للتعرف إلى منتجاتهم، كما يقدم المعرض مجموعة من الفعاليات المتنوعة لجميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية، وشملت الفعاليات مشاركة عدد من الجهات الحكومية، من خلال تنظيم فعاليات مصاحبة متنوعة على مدار أيام المعرض.

المشاريع الواعدة

وقال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن إقامة المعرض في مدينة كلباء يعد خطوة هامة لتفعيل مساهمة هذا القطاع في العائد الاقتصادي للإمارة، وإتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين لعرض منتجاتهم ومشاريعهم الواعدة والترويج لهم، للارتقاء بالمستوى التجاري لأنشطتهم، وتشجيع الاستثمار المحلي للوصول إلى آفاق النجاح والاستدامة.

وأشار إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض المتخصصة في عرض وتسويق المنتجات والخدمات يسهم بشكل كبير في نشر ثقافة ريادة الأعمال، حيث يعتبر المعرض إحدى مبادرات الدائرة المستمرة، والتي تهدف لدعم المشاريع الوطنية وتشجيعها بين مختلف الفئات وإشراكها مع بعضها بعضاً، لتبادل الخبرات وتحقيق التعاون فيما بينهم، وإتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم والمساعدة في تسويقها، وتشجيعهم على الاستمرار، وتحقيق الاستدامة لمشاريعهم، وتعريف الجمهور بهم.

تمكين المواطنين

وقال أحمد بن ساعد السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، نعمل في الدائرة على تمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن المعرض يعزز ثقافة ريادة الأعمال، وغرس التفكير الريادي لدى الشباب وتطوير جيل من رواد الأعمال الناجحين، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة، التي تساعدهم على خوض غمار العمل التجاري، عبر مشاريع مبتكرة بالاعتماد على أسس واستراتيجيات علمية، حيث يقوم المشاركون بعرض ابتكاراتهم وإبداعاتهم وسط منصة تفاعلية وتنافسية.

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