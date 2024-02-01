2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 619 مبايعة بقيمة 1.59 مليار درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 407.3 مليون درهم و586 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 107 ملايين درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى ، تلتها مبايعة بقيمة 39.61 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 13.59 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9.8 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 16.99 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 36.5 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35.99 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 114.61 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 72 مبايعة بقيمة 143.15 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 39.85 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 469.44 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 118.2 مليون درهم و119 رهن فلل وشقق بقيمة 351.24 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الورقاء الاولى بقيمة 102.5 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 76.67 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 110.4 ملايين درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 51.55 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 12 مليون درهم.

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