سوق دبي يقفز لأعلى مستوياته في 9 سنوات ويخترق حاجز 4220 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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قفز مؤشر سوق دبي المالي بـ1.23 % أو ما يعادل 51.27 نقطة، أولى جلسات شهر فبراير، مسجلاً 4220.35 نقطة، وهو أعلى مستوى في 9 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 30 أبريل 2015، ليربح السوق نحو 7 مليارات درهم، بدعم مكاسب أسهم البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 711.558 مليار درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 718.545 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

وقاد سهما «دبي التجاري» و«الإمارات للاستثمار» ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفعا السهمان 12 % و11.4 % على التوالي.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «الوطنية الدولية القابضة» 10.5 %، و«بنك المشرق» 7.1 %، و«تعاونية الاتحاد» 1.97 %، و«تاكسي دبي» 1.8 %، و«إعمار العقارية» 1.5 %، و«دبي الإسلامي» 1.1 %، و«الإمارات دبي الوطني» 0.57 %.

واستحوذ سهم «الإمارات دبي الوطني» على سيولة جاوزت 115.8 مليون درهم، ليغلق عند 17.8 درهماً، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 56 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» جاذبا 53.5 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 64.97 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 169.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 104.35 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9469.82 نقطة، منخفضاً 0.4 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 206.1 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 126.6 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 84.4 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 0.2 %.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «البنك التجاري الدولي» 13 %، و«الفجيرة لصناعات البناء» 9.8 %، و«إي سفن- أذونات» 7.3 %، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 2.9 %.



السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي، و390.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 272.5 مليون سهم عبر تنفيذ 21.3 ألف صفقة.

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