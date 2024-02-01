«هواوي» تشيد بالخدمات الرقمية في جمارك دبي

المصدر: دبي – البيان

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أشادت «هواوي العالمية» بالخدمات والإجراءات الجمركية الرقمية التي تقدمها جمارك دبي لعملائها والتي تدفع نحو تسهيل العمليات التجارية وزيادة العائد على الاستثمار التجاري، جاء ذلك خلال زيارة وفد من شركة هواوي في الإمارات إلى مقر جمارك دبي وكان في استقبال الوفد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ويوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين (مكلف)، وإدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء، وضم الوفد الزائر زهينجون جو، مدير مركز دبي الإقليمي اللوجستي، وداني يانج المدير المالي للشركة في دولة الإمارات، وعدد من مسؤولي الشركة، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، والإجراءات الجمركية المبتكرة لتخليص بضائع شركات القطاع الخاص، وثمن الوفد جهود جمارك دبي في التمكين الرقمي والتي أثمرت عن توفير الخدمات الجمركية على مدار الساعة مع إنجازها من أي مكان عبر الأجهزة الذكية، كما أكد الوفد على دور جمارك دبي الرائد في اعتماد أحد بنود التعرفة الخاصة بأجهزة الاتصالات الحديثة كأول دائرة جمركية حول العالم تضعها موضع التنفيذ ويتم استخدامها لدى جهات جمركية أخرى.

وأكد أحمد محبوب مصبح على أهمية تبادل الزيارات والتعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يكفل تبادل الخبرات ونشر المعرفة المؤسسية من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء وبحث آليات التطوير الرقمي للأنظمة الجمركية، بما يضمن تطوير برامج وأنظمة فريدة ونوعية ترسخ دبي عاصمة التجارة العالمية، وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وفي مقدمتها الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة لصالح تطوير أعمال وخدمات الجمارك بالتماشي مع أهداف الاستدامة ومؤشر سعادة المتعاملين من خلال تعزيز أواصر الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وبناء النظام الإيكولوجي الشامل والمتكامل بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.

وقال يوسف الهاشمي:«تأتي هذه الزيارة في إطار توطيد العلاقات مع عملائنا وتعزيز التعاون معهم، خصوصاً شركائنا في مجال التكنولوجيا التي بات لها أثر واضح في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ونحن نسعى في جمارك دبي للارتقاء بسعادة المتعاملين والتي توجت بحصول الدائرة على نسبة 95.4 % وفق دراسة سعادة متعاملي حكومة دبي 2023، مشيراً أن الدائرة تضع تحقيق سعادة المتعاملين عبر تطوير تجربتهم وتسهيل حصولهم على الخدمات الجمركية وتعزيز رضاهم على رأس قائمة أولوياتها، حيث تكرس الدائرة جهودها لمواكبة رؤية القيادة لجعل دبي مدينة المستقبل وأفضل مدينة للعيش والعمل، وتحويل الخدمات الحكومية في دبي إلى نموذج رقمي بالكامل».

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