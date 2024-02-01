انطلاق الأعمال الرئيسية في مشروع «أورلا دورتشستر كوليكشن دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أمنيات، المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن أحدث التطورات على مستوى الأعمال الرئيسية لتحفتها الفنية المعمارية المرتقبة مشروع «أورلا دورتشستر كوليكشن دبي»، حيث جددت شركة أمنيات «أمنيات» تعاونها مع شركة إنوفو بيلد «Innovo Build LLC»، إحدى أكبر شركات المقاولات المتخصصة بالإنشاءات الراقية في الإمارات، عبر تلزيمها بتنفيذ الأعمال الإنشائية لهذا المشروع، كما كان الحال مع مشروع «أفا بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي» الذي أطلقته الشركة في سبتمبر 2023.

وقالت الشركة: إن مرحلة التنفيذ بدأت بوتيرة متسارعة، منذ وضع حجر الأساس لهذا المشروع في أبريل 2023. ومن المقرر أن يتم إنجاز وتسليم المشروع في الموعد المحدد سابقاً في الربع الثاني من عام 2026.

ويتألف مشروع «أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي» من هيكل بناء معاصر على شاطئ البحر ويتواجد على قمة هلال شاطئ جزيرة نخلة الجميرا، ويجمع بين إطلالات ومناظر بزاوية 270 درجة، في أي من المساكن المتواجدة في المشروع، والتي تضمن 85 مسكناً من غرفتين إلى أربع غرف نوم، وثلاثة قصور، وواحد من أكبر القصور وأفخمها في نخلة الجميرا. وستتاح الفرصة أمام سكان مشروع «أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي»، الذي تديره حصرياً مجموعة «دورتشستر كوليكشن» الشهيرة للضيافة، لتحقيق مستويات جديدة من الخصوصية والحصول على الخدمات الشخصية والمخصصة والفاخرة.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات «أمنيات»: «نجدد تأكيد التزامنا بتحقيق وعدنا وفلسفتنا التطويرية القائمة على الارتقاء بمفهوم الرفاهية في العيش وتوفير أسلوب حياة فائق الفخامة».

وسيضم مشروع «أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي» أحواض سباحة خاصة داخل بعض الشرفات، تمتد على دعامات كبيرة يصل طولها إلى 13 متراً. كما يتميز الهيكل الفولاذي باستخدام ألواح أرضية ذات حافات منحنية، ومستويات متعددة من الألواح والقوالب لتمكين وتحقيق الشكل الهندسي المتميز للمبنى. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد أعمال البناء على الحجر الجيري إلى جانب الألواح الزجاجية المزدوجة الارتفاع والمنحنية التي تتركز على واجهة المبنى، وستساهم هذه الأساليب الهندسية والإنشائية في تحقيق مستويات عالية من الفخامة الفائقة.

ويتزامن هذا الإعلان عن التطورات البارزة على مستوى الأعمال الرئيسية في مشروع «أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي»، مع إطلاق شركة «أمنيات» أخيراً مشروع «أورلا انفينيتي، دورشيستر كوليكشن، دبي».

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