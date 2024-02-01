معرض دبي للقوارب يرسخ مكانته في قطاع الترفيه البحري العالمي

المصدر: دبي - البيان

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يستعد معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأعرق على مستوى نمط الحياة البحرية في المنطقة، لاستقبال أعداد متزايدة من المستثمرين الدوليين وعشاق القطاع البحري الراغبين بالمشاركة في فعالياته، ولا سيما مع التوقعات التي تشير إلى زيادة عدد أصحاب الثروات في دبي بنسبة 39% بحلول عام 2026.

وتنطلق الدورة الثلاثون من المعرض، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، في 28 فبراير ويستمر حتى 3 مارس 2024 في ظل توقعات بعرض لا مثيل له من التميز في القطاع البحري والتكنولوجيا المتطورة والعروض المبتكرة في دبي هاربر، المرسى الأكبر والأكثر تطوراً في المنطقة. كما يستعد المعرض للترحيب بمجموعة جديدة من المستثمرين وأصحاب الثروات في الإمارة.

رواد عالميون

وتستضيف الدورة الثلاثون من المعرض أكثر من ألف شركة وعلامة تجارية مع مئتي قارب على البر وفي البحر، بما يشمل القوارب المصنعة على يد أبرز الشركات التي تتضمن أزيموت وكرانشي وجلف كرافت، وفيريتي، وبرينسس وسان لورينزو وسان ريف، وصن سيكر، مما يوفر منصة شاملة لعرض أحدث الابتكارات الرائدة في القطاع، وإطلاق إصدارات جديدة وإرساء علاقات تعاون مع مجموعة عالمية من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال محمد الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة جلف كرافت: «يسرني الإعلان عن مشاركتنا في الدورة الثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب، فقد أصبحت المشاركة في هذه الفعالية البارزة أمراً ثابتاً في مسيرتنا المهنية، مما يعكس التزامنا بأعلى المعايير المتبعة في تصنيع اليخوت الفاخرة، ونتطلع إلى استعراض أحدث قواربنا التي تجسد الابتكار والتميز في القطاع البحري؛ حيث نسعى عبر مشاركتنا في الحدث إلى تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته جلف كرافت وتفانيها في الارتقاء بمعايير اليخوت الفاخرة».

وأكدت سان ريف لليخوت، الجهة العارضة التي تشارك في المعرض منذ مدة طويلة، مشاركتها من خلال استعراض اليختين الكهربائيين سان ريف 80 باور إيكو وسان ريف 80 إيكو.

وقال فرانسيس لاب، مؤسس ورئيس شركة سان ريف لليخوت: «نركز على دفع عجلة التقدم في مسيرة التحول الكهربائي، ويمثل معرض دبي العالمي للقوارب منصة مميزة لتحقيق مساعينا في تعزيز تجارب الإبحار بقوارب أكثر استدامة. كما نهدف إلى استعراض يخوتنا التي تجمع بين الفخامة والاستدامة أمام الزوار».

إمكانات قوية

ويرسخ المعرض المكانة المتميزة التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها إحدى المناطق الغنية بالمناظر الطبيعية البحرية الأكثر تنوعاً على مستوى العالم، إلى جانب امتلاكها لثاني أعلى نسبة من القوارب واليخوت الفاخرة المملوكة لأصحاب الثروات. ويتميز المعرض بإمكاناته القوية في السوق الإقليمية والعالمية، ويعمل على مواءمة نموه مع الزيادة الكبيرة في عدد أصحاب الثروات في دولة الإمارات، والتي من المتوقع أن تزداد بنسبة 39% بحلول عام 2026 لتصل إلى 228 ألف شخص، وفقاً لتقرير شهر مارس الخاص بشركة نايت فرانك العالمية للاستشارات.

كما تحتضن سواحل المنطقة 12.6% من أساطيل اليخوت الفاخرة في العالم، وهي نسبة مرشحة للارتفاع بشكل كبير، لا سيما مع التوقعات التي تشير إلى نمو سوق اليخوت الفاخرة في الشرق الأوسط وأفريقيا من 306 ملايين دولار في عام 2022 إلى 481 مليون دولار بحلول عام 2028.

ويزداد عدد المستثمرين ورواد الأعمال العالميين الذين يختارون دبي لتكون مركزاً لأعمالهم ومشاريعهم المتنامية في القطاع البحري وغيره من القطاعات المهمة الأخرى. وتساهم المنظومة الجذابة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، إلى جانب نظام الإقامة طويلة الأمد والبنية التحتية المميزة وأجندة الفعاليات الحيوية في زيادة الإقبال العالمي على الإمارة.

وساهمت استضافة مؤتمر الأطراف كوب 28 بتعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة طموحة ومركزاً عالمياً قوياً، حيث أقيم المؤتمر في أواخر عام 2023 وشهد توقيع اتفاقية تاريخية لتجنب استخدام الوقود الأحفوري في جميع القطاعات، بما فيها القطاع البحري.

وتحول التزام القطاع البحري بتحقيق مستقبل أكثر استدامة واقعاً ملموساً من خلال مشروع مشد دبي الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر كوب 28 بتوجيهات حكيمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ويمتد المشروع على مساحة 400 ألف متر مكعب تحت إشراف دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهو أحد أكبر مشاريع الشعاب البحرية في العالم. كما سيساهم في ضمان استدامة قطاع الصيد في الإمارة مع التأكيد على أهمية تراثها البحري الغني وتعزيز مزايا دبي بوصفها وجهة سياحية مسؤولة.

تعزيز السياحة

وحققت مؤشرات أداء قطاع السياحة في دولة الإمارات نمواً كبيراً خلال عام 2023 ووصلت عائدات الفنادق في الدولة إلى 32.2 مليار درهم إماراتي حتى سبتمبر 2023 بزيادة تبلغ 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود الفضل في هذا النمو جزئياً إلى الفعاليات الرئيسية التي تتضمن مؤتمر كوب 28 ودورة عام 2023 من معرض دبي العالمي للقوارب.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «تواصل دبي استقطاب المستثمرين وعشاق اليخوت من مختلف أنحاء العالم من خلال تطوير القطاع البحري وزيادة المرافق المخصصة لليخوت والعروض والمنشآت الخاصة بالقطاع، مع تعزيز المنظومة البحرية الشاملة. وحظي تركيز دولة الإمارات على الاستدامة واستدامة القطاع البحري باهتمام عالمي ينسجم مع رؤيتها الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، والتي انعكست من خلال الاستضافة الناجحة لمؤتمر كوب 28».

وأضافت: «يؤكد معرض دبي العالمي للقوارب شغف المنطقة بالقطاع البحري وقدرة دبي على استضافة أبرز الأحداث التي تجمع العالم معاً. كما يكشف نمو الفعالية منذ انطلاقتها في عام 1992 وصولاً إلى ما تحقق في الوقت الراهن عن التطور الكبير والمشهود والذي استطاعت من خلاله أن تواكب عجلة النمو المتسارعة للإمارة».

إطلالات استثنائية

ويقدم معرض دبي العالمي للقوارب 2024 عرضاً حيوياً برياً وبحرياً يجمع مئات القوارب لتوفير إطلالات استثنائية للزوار ومشهداً غنياً للمستثمرين الذين يسعون للدخول في المجال البحري. ويعد معرض دبي العالمي للقوارب أحد أهم الفعاليات على مستوى القطاع البحري في دبي وأجندة الفعاليات التي تقام على مدار العام، حيث يوفر فرصاً استثنائية للتواصل وبناء العلاقات التجارية ويقدم لمحة عن مستقبل التكنولوجيا والتصميم في القطاع البحري للأشخاص الباحثين عن تجارب استثنائية فاخرة.

وتستضيف دورة هذا العام معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للغوص، وهي الفعالية الوحيدة المخصصة لمجتمع الغوص في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي؛ وأمسية اجتماعية للتواصل مع القباطنة؛ واحتفالاً بالمواهب المحلية من خلال المنصة الإماراتية التي تحتفي بالتراث البحري للدولة.

كما تستعرض فعالية سوبركار أفنيو مجموعة نادرة وحصرية من أشهر السيارات، بينما يقدم معرض الفنون البحرية مجموعة من الأعمال المستوحاة من عالم البحار من توقيع أبرز الفنانين العالميين، مما يضيف لمسة إبداعية إلى هذه التجربة الغامرة.

ويبدأ المعرض مع انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط لليخوت في 27 فبراير الذي يوفر منصة حوارية لعشاق وخبراء اليخوت من أجل التعمق بأبرز المواضيع المتعلقة بالقطاع البحري وتوحيد معاييره.

ويدعو المعرض زواره إلى ترقب تجربة غير مسبوقة في دبي هاربر الفاخر الذي يتميز بأنه أول مرسى لليخوت الفاخرة في الإمارة يمكنه استيعاب سفن يصل طولها إلى 160 متراً.

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