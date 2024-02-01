300 مليون معاملة أنجزتها «دبي التجارية» منذ تأسيسها في 2003

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت منصة «دبي التجارية»، النافذة الرقمية الموحدة لتيسير التجارة عبر الحدود في دولة الإمارات، عن إنجاز ما يزيد على 300 مليون معاملة منذ تأسيس المنصة في عام 2003، ما يعني تجنب استخدام ما يقارب 617 مليون مستند مطبوع، والحد من إطلاق 25.400 طن متري من الانبعاثات الكربونية.

ويأتي هذا الإنجاز عقب النجاح البارز الذي حققته «دبي التجارية» في عام 2023؛ حيث أنجزت 32.6 مليون معاملة، بالمقارنة مع 26 مليون معاملة في عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 25% في حجم المعاملات التي شملت؛ التخليص الجمركي ومراقبة الحدود بنسبة 48%، ومناولة البضائع والخدمات اللوجستية بنسبة 44%، إلى جانب غيرها من المعاملات.

وأظهرت «دبي التجارية»، الذراع التجارية الرقمية لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، دول مجلس التعاون الخليجي، نمواً قوياً مستمراً منذ تأسيسها، بمتوسط زيادة سنوية يبلغ 8% في عدد المعاملات الرقمية منذ عام 2003. وتقوم منصة «دبي التجارية» بتسهيل ما يقرب من 90 ألف معاملة يومياً.

تجارة دبي

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «شهدت تجارة دبي نمواً ملحوظاً على مر السنين، وهو ما يعكس تركيزنا الاستراتيجي على التحول الرقمي الذي يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث قمنا بتعزيز كفاءة العمليات التجارية إلى حد كبير، والمساهمة في الوقت ذاته بتحقيق طموحات دبي على صعيد التجارة الخارجية غير النفطية ودعم أهداف الاستدامة، وذلك من خلال الجمع بين أصحاب المصلحة والجهات المعنية الرئيسية، وتعزيز النشاط التجاري عبر نافذتنا الرقمية الموحدة».

وقال محمد أبوحمراء، الرئيس التنفيذي للعمليات - التكنولوجيا الرقمية، «دي بي ورلد» لدول مجلس التعاون الخليجي: «نحن فخورون بإنجاز أكثر من 300 مليون معاملة عبر منصتنا، وهو إنجاز يؤكد الدور المحوري الذي ساهمت به «دبي التجارية» على مدى العقدين الماضيين في دعم النشاط الاقتصادي ورقمنة التجارة والخدمات اللوجستية عبر هذا القطاع في دبي. ويركز استثمارنا المتواصل في البنية التحتية الرقمية والحلول الذكية على تيسير التجارة عبر الحدود وجعلها أكثر سرعة واستدامة، كما نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات، ومواصلة جهودنا لتطوير قدراتنا في المستقبل».

جدير بالذكر أن تأسيس منصة «دبي التجارية» يهدف لجمع مزودي الخدمات التجارية واللوجستية تحت مظلة نافذة رقمية موحدة. وتفخر المنصة اليوم بقاعدة مستخدميها الواسعة التي تضم أكثر من 180 ألف تاجر ومنظومة رقمية شاملة، وبتقديم أكثر من 700 حل رقمي، منها؛ التخليص الجمركي، والتصاريح الحكومية، وشهادات تخليص الموانئ، وتراخيص الشركات، والخدمات الإدارية في المنطقة الحرة.

أبرز الإنجازات

وتشمل بعض أبرز إنجازات «دبي التجارية» في عام 2023، ما يلي:

• التجارة والخدمات اللوجستية: تم تسجيل 22.420 متعاملاً جديداً على المنصة في عام 2023، بزيادة 17% مقارنة بعدد المتعاملين المسجلين في عام 2022.

• بوابة الدفع: شهد نظام الدفع «رسوم» على منصة «دبي التجارية» زيادة في المعاملات بنسبة 32% لتصل إلى 3.3 ملايين معاملة في عام 2023 مقارنة بـ 2.5 مليون معاملة في عام 2022. وارتفعت القيمة الإجمالية للمدفوعات بنسبة 40% لتصل إلى أكثر من ملياري درهم.

• أكاديمية سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية: قامت الأكاديمية التعليمية التابعة لـ «دبي التجارية»، والتي تقدم دورات وورش عمل لقطاع التجارة والخدمات اللوجستية، بتدريب 5.500 مرشح في عام 2023، أي بما يتجاوز ضعف عدد المرشحين البالغ 2.500 مرشح في عام 2022.

• الاستدامة: نجحت «دبي التجارية» بتخفيض إجمالي عدد الزيارات الفعلية لمتعامليها إلى ما يقارب 25.5 مليون زيارة، وخفض تبادل المستندات الورقية بمقدار 85 مليون مستند، وذلك بفضل عمليات التحول الرقمي المستمرة للخدمات، مما أدى إلى توفير الوقت وتخفيض استهلاك الوقود، وخفض ما يقارب 3.450 طناً مترياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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